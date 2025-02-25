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رئيس جامعة المنصورة الأهلية يفتتح مقر مركز الرعاية الأولية

افتتاح الرعاية بجامعة
افتتاح الرعاية بجامعة المنصورة الأهلية، فيتو

افتتح  الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025م مقر مركز الرعاية الأولية بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة المنصورة الأهلية بمدينة المنصورة الجديدة.

افتتاح مقر مركز الرعاية الأولية

جاء ذلك بحضور كل من  الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب،  الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد المهدي، مدير عام الادارة الطبية بجامعة المنصورة،  عمداء الكليات ومديري البرامج بالجامعة،  أسامة عبد الفتاح موسى، المشرف على مقر الجامعة، والدكتورة عبير عبد الغني، مدير الإدارة الطبية.

 

وأكد الدكتور شريف خاطر أن وحدة الرعاية الأولية تُعد إضافة نوعية كبيرة لخدمات الرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها لضمان توفير أقصى سبل الراحة والرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

 وأضاف أن الوحدة تضم أربع عيادات طبية متخصصة، مزودة بـ 12 سرير، وصيدلية مجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى كوادر طبية مؤهلة وهيئة تمريض متخصصة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية العاجلة على مدار 24 ساعة، وأشار سيادته إلى أن الجامعة بصدد شراء سيارة اسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية للعمل 24 ساعة للاستعانة بها لنقل الحالات الطارئة لمستشفيات جامعة المنصورة.

وحدة الرعاية الأولية مركزًا للتدريب الطبي المستمر 

كما أكد أن هذه الوحدة تأتي في إطار جهود جامعة المنصورة الأهلية لضمان بيئة تعليمية وصحية آمنة ومريحة لطلابها، مما يعكس التزامها بتطوير البنية التحتية والخدمات الطبية داخل الحرم الجامعي.

 ووجه بأن تكون وحدة الرعاية الأولية مركزًا للتدريب الطبي المستمر لطلاب كليتي الطب والتمريض بالجامعة، مع تقديم خدمات طبية طارئة للجامعات المجاورة في الإقليم وللمواطنين المقيمين بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك في إطار الخدمات المُجتمعية التي تقدمها الجامعة.


وفي ختام حديثه، توجه رئيس الجامعة بالشكر إلى جميع القائمين على هذا الإنجاز، الذين ساهموا في إنجاز الوحدة بجودة عالية وفي الوقت المحدد.

التجهيزات الطبية الحديثة تُعد إضافة جديدة للمنظومة الطبية

و أثنى كل من الدكتور محمد عطية البيومي والدكتور محمد عبد العظيم على التجهيزات المتطورة التي تضمها وحدة الرعاية الأولية، مؤكدين أن هذه التجهيزات الطبية الحديثة تُعد إضافة جديدة للمنظومة الطبية بالجامعة، وتعكس حجم الجهد المتواصل لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة لمنسوبي الجامعة.

 

الوحدة تضم فريقًا طبيًا متخصصًا ومجهزة بأحدث الأجهزة

وأضاف الدكتور خالد المهدي أن الوحدة تضم فريقًا طبيًا متخصصًا ومجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفير كافة الأدوية اللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة، تشمل الإسعافات الأولية والمتابعة الصحية للحالات المزمنة، كما ستتعاون الوحدة مع المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة لتوفير رعاية طبية متكاملة وشاملة.

وحدة الرعاية الأولية تُعد نواة للإدارة الطبية بجامعة المنصورة الأهلية

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عبير عبد الغني أن وحدة الرعاية الأولية تُعد نواة للإدارة الطبية بجامعة المنصورة الأهلية، حيث تقدم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الطبية الأخرى، وتضم الوحدة تخصصات طبية متنوعة، تشمل الباطنة والجراحة وجراحة العظام والجلدية، كما تقوم بإجراء الكشف الطبي للطلاب المستجدين، وإصدار التقارير الطبية، وتنظيم دورات للإسعافات الأولية والتدريب الطبي المستمر لطلاب الجامعة.

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