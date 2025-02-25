محافظ الدقهلية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي، ويؤكد على تسريع وتيرة العمل لخدمة المواطنين

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام، والمحاسب محسن طه، مدير عام المجالس وأمين المجلس، إلى جانب القيادات الأمنية والمستشار العسكري للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارة ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء والتقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة، مع تكثيف الجهود لمتابعة المتغيرات المكانية والتصدي لكافة المخالفات، كما أكد على أهمية استمرار العمل الميداني خاصة خلال شهر رمضان، بهدف التيسير على المواطنين، مع متابعة رؤساء الوحدات المحلية لملف النظافة بشكل دوري.

تحصيل مستحقات الدولة والتحذير من تراكم القمامة

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة تحصيل مستحقات الدولة، والتنسيق مع قطاع الري لمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف، مع التحذير من تراكم القمامة بها حفاظًا على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، وأشار إلى أن المحافظة تتكفل بتوفير الدعم اللازم لنظافة القرى على غرار المدن من خلال الإدارة العامة للمخلفات.

وشدد على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة وتعظيم الاستفادة من منظومة النظافة المعمول بها، وأكد أن أولى عناصر تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مستوى النظافة، وأنه لن يتسامح مع أي تقصير أو إهمال أو تقاعس في مستوى النظافة تحت أي مبرر.

استمرار الحملات التموينية بالتعاون مع التموين ومباحث التموين

وفي إطار تعزيز الرقابة على الأسواق، شدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية بالتعاون مع التموين ومباحث التموين، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع للمواطنين.

كما شدد على إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية، ودفع العمل في ملف الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.

العمل بروح الفريق والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق التنمية

وأكد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق التنمية المنشودة، كما وافق المجلس التنفيذي خلال الاجتماع على المخططات التفصيلية لمدينة جمصة، بما يسهم في تطويرها وتحقيق التنمية العمرانية بها.

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