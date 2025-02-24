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محافظات

حملات نظافة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بدسوق في كفر الشيخ

حملات نظافة
حملات نظافة

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ،  حملة نظافة موسعة، استهدفت رفع المخلفات اليومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء د علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ،  بضرورة المتابعة الدورية لمنظومة النظافة والتأكد من رفع مستوى الخدمات في كافة الأحياء.

  • متابعة ميدانية مستمرة لأعمال النظافة

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه قد  تم الدفع بفرق النظافة والمعدات اللازمة لتنفيذ الوردية الثالثة، والتأكد من إزالة تراكمات القمامة في مختلف الشوارع والأحياء، لضمان بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

وقد شهدت الحملة انتشار فرق النظافة في مختلف مناطق المدينة، وتم تنفيذ عدة إجراءات، أبرزها: رفع المخلفات اليومية من شوارع حي جنوب وحي شمال، وتنفيذ حملات نظافة دورية لرفع كفاءة الشوارع والمناطق العامة، ومتابعة مستوى النظافة والتأكد من خلو الشوارع من التراكمات العشوائية، وتنسيق كامل بين رؤساء الأحياء وأقسام النظافة لضمان استمرار العمل بكفاءة.

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وأضاف جمال ساطور،  أن حملات النظافة مستمرة بشكل يومي، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة لضمان توفير بيئة نظيفة للمواطنين، مشددا على أهمية التعاون المجتمعي من خلال التخلص من القمامة بشكل منظم في الأماكن المخصصة، ومساندة جهود فرق النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة دسوق، أن ذلك يأتي هذا في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات العامة، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع النظافة والتجميل بمدينة دسوق، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وصحية لجميع السكان.

 

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حملات نظافة المواطنين دسوق خدمات كفر الشيخ

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