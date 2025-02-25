البيت الأبيض يحتفل بانتصار ترامب على مراسل «أسوشيتد برس» فى معركة قضائية

احتفل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، بقرار قاضي المحكمة الجزئية باستمرار "مؤقت" لحظر حضور مراسل وكالة "أسوشيتد برس" للمؤتمرات الصحفية الحصرية فى البيت الأبيض والسفر على متن طائرة الرئاسية.

البيت الأبيض يحظر حضور مراسل أسوشييتد برس المؤتمرات الصحفية

وكان البيت الأبيض فرض حظرا على حضور مراسل " أسوشيتد برس" بسبب استمرار الوكالة في استخدام مصطلح "خليج المكسيك" بدلًا من المسمى الجديد الذي أمر به ترمب وهو "خليج أمريكا".

ووضع المكتب الصحفي في البيت الأبيض شاشات كبيرة في قاعة برادلي المخصصة للإحاطات الصحفية تحمل كلمة "النصر" وتحتها عبارة "خليج أمريكا".

وقال البيت الأبيض في بيان: كما قلنا منذ البداية، فإن طرح الأسئلة على الرئيس الأمريكى في المكتب البيضاوي وعلى متن الطائرة الرئاسية هو امتياز مُنح للصحفيين، وليس حقًا قانونيًا، نحن نتمسك بقرارنا بمحاسبة الأخبار المزيفة".

ترامب يتعهد بمنح الصحافة مستوى غير مسبوق للوصول إلى المعلومات

وشدد البيت الأبيض، على أن ترامب مستمر في منح الصحافة مستوى غير مسبوق من الوصول إلى المعلومات، مضيفًا: "هذه هي الإدارة الأكثر شفافية في التاريخ".

كانت وكالة "أسوشيتد برس" قد رفعت دعوى قضائية ضد ثلاثة مسؤولين كبار في البيت الأبيض؛ لقيامهم بمنع مراسلها من تغطية الأحداث الرئاسية بسبب رفض الوكالة الإشارة إلى خليج المكسيك بالاسم الجديد الذي أمر ترامب باستخدامه.

ترامب وماكرون، فيتو

وقالت أسوشييتد برس، في الدعوى القضائية ضد رئيسة موظفي البيت سوزي وايلز، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت، ونائبة رئيسية الموظفين تايلور بودويتش، إن منع مراسل الوكالة هو "هجوم على حرية الصحافة وقدرة الوكالة على جمع الأخبار ونشرها بما يمثل مخالفة واضحة للدستور الأمريكى".

وكتب محامو الوكالة قبل جلسة الاستماع، الاثنين، أن هذا الهجوم على وكالة “أسوشييتد برس” وقدرتها على جمع الأخبار يضرب في صميم التعديل الأول للدستور، وأن العقوبة التي أصدرها البيت الأبيض بمنع المراسل من تغطية الأحداث الرئاسية هو تدخل غير عادي في العملية التحريرية للأخبار. وطالبت الوكالة بإلغاء الحظر الذي فرضه البيت الأبيض.

وقال محامو الإدارة الأمريكية، إن البيت الأبيض لم ينتهك الدستور، وأن وكالة أسوشيتد برس، لا تزال تتمتع بإمكانية الوصول العام إلى البيت الأبيض إلى جانب وسائل الإعلام الأخرى. لكن الحظر فرض بناء على حرية الرئيس الشخصية في اختيار من يدعوه إلى "التجمعات الحصرية" في المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة ومقر إقامته في جنوب فلوريدا.

وصف محامو الحكومة المكتب البيضاوي وطائرة الشخصية لترامب بأنها "مساحة العمل الشخصية" لرئيس البلاد.

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