الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض يحتفل بانتصار ترامب على مراسل «أسوشيتد برس» فى معركة قضائية

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

احتفل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، بقرار قاضي المحكمة الجزئية باستمرار "مؤقت" لحظر حضور مراسل وكالة "أسوشيتد برس" للمؤتمرات الصحفية الحصرية فى البيت الأبيض والسفر على متن طائرة الرئاسية.

البيت الأبيض يحظر حضور مراسل أسوشييتد برس المؤتمرات الصحفية

وكان البيت الأبيض فرض حظرا على حضور مراسل " أسوشيتد برس" بسبب استمرار الوكالة في استخدام مصطلح "خليج المكسيك" بدلًا من المسمى الجديد الذي أمر به ترمب وهو "خليج أمريكا".

 

 ووضع المكتب الصحفي في البيت الأبيض شاشات كبيرة في قاعة برادلي المخصصة للإحاطات الصحفية تحمل كلمة "النصر" وتحتها عبارة "خليج أمريكا".

 

وقال البيت الأبيض في بيان: كما قلنا منذ البداية، فإن طرح الأسئلة على الرئيس الأمريكى في المكتب البيضاوي وعلى متن الطائرة الرئاسية هو امتياز مُنح للصحفيين، وليس حقًا قانونيًا، نحن نتمسك بقرارنا بمحاسبة الأخبار المزيفة".

ترامب يتعهد بمنح الصحافة مستوى غير مسبوق للوصول إلى المعلومات

وشدد البيت الأبيض، على أن ترامب مستمر في منح الصحافة مستوى غير مسبوق من الوصول إلى المعلومات، مضيفًا: "هذه هي الإدارة الأكثر شفافية في التاريخ".

 

كانت وكالة "أسوشيتد برس" قد رفعت دعوى قضائية ضد ثلاثة مسؤولين كبار في البيت الأبيض؛ لقيامهم بمنع مراسلها من تغطية الأحداث الرئاسية بسبب رفض الوكالة الإشارة إلى خليج المكسيك بالاسم الجديد الذي أمر ترامب باستخدامه.

ترامب وماكرون، فيتو
ترامب وماكرون، فيتو

وقالت أسوشييتد برس، في الدعوى القضائية ضد رئيسة موظفي البيت سوزي وايلز، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت، ونائبة رئيسية الموظفين تايلور بودويتش، إن منع مراسل الوكالة هو "هجوم على حرية الصحافة وقدرة الوكالة على جمع الأخبار ونشرها بما يمثل مخالفة واضحة للدستور الأمريكى".

وكتب محامو الوكالة قبل جلسة الاستماع، الاثنين، أن هذا الهجوم على وكالة “أسوشييتد برس” وقدرتها على جمع الأخبار يضرب في صميم التعديل الأول للدستور، وأن العقوبة التي أصدرها البيت الأبيض بمنع المراسل من تغطية الأحداث الرئاسية هو تدخل غير عادي في العملية التحريرية للأخبار. وطالبت الوكالة بإلغاء الحظر الذي فرضه البيت الأبيض.

 

وقال محامو الإدارة الأمريكية، إن البيت الأبيض لم ينتهك الدستور، وأن وكالة أسوشيتد برس، لا تزال تتمتع بإمكانية الوصول العام إلى البيت الأبيض إلى جانب وسائل الإعلام الأخرى. لكن الحظر فرض بناء على حرية الرئيس الشخصية في اختيار من يدعوه إلى "التجمعات الحصرية" في المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة ومقر إقامته في جنوب فلوريدا. 

وصف محامو الحكومة المكتب البيضاوي وطائرة الشخصية لترامب بأنها "مساحة العمل الشخصية" لرئيس البلاد.

بسبب خليج المكسيك، البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من حضور فعالية بالمكتب البيضاوي

بأمر ترامب، جوجل تغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا لمستخدمي خرائطها بالولايات المتحدة

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب اسوشييتد برس البيت الأبيض خليج المكسيك قاعة برادلي الصحافة كارولين ليفت اسوشيتد برس

مواد متعلقة

أكسيوس: ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط يؤجل زيارته للمنطقة

ترامب يرد بسخرية على سؤال "غريب" حول مشاركة أمريكا في إعادة إعمار أوكرانيا

البيت الأبيض: ترامب واثق من إنهاء النزاع في أوكرانيا هذا الأسبوع

البيت الأبيض: المساعدات الأمريكية أنقذت زيلينسكي من الموت
ads

الأكثر قراءة

منها زيادة المرتبات والمعاشات، فخري الفقي يكشف توقعاته لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس أول أيام رمضان

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

فلوسي راحت، إحدى ضحايا منصة FBC بالمنوفية تروي تفاصيل الاستيلاء على أموالها (فيديو)

الإسكان تعلن نتيجة قرعة حجز وحدات جنة مصر بالقاهرة الجديدة

انخفاض ملحوظ في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2025

منوعات

المزيد

انفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية وأخرى تلتحم بها قريبا

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

اكتشاف ثقب أسود ضخم بحجم 36 مليار كتلة الشمس

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

المزيد

خدمات

المزيد

تفاصيل حساب التوفير الإسلامي في البنك الزراعي

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل عدم ارتداء المرأة للحجاب في نهار رمضان يبطل الصوم؟أمين الفتوى يجيب"فيديو"

إنكار قيام الساعة، تفسير الشعراوي للآية 36 من سورة الكهف (فيديو)

خالد الجندي: البنوك حلال ولا تضيعوا أموالكم مع أصحاب الفتاوى الضالة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية