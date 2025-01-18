شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

انفجر صاروخ ستارشيب التابع لشركة "سبيس إكس" في الفضاء بعد دقائق من إطلاقه من ولاية تكساس الأمريكية، ليجبر رحلات الطيران فوق خليج المكسيك على تغيير مسارها تجنبًا للحطام المتساقط، في انتكاسة لبرنامج الصواريخ الرائد لإيلون ماسك.

انتكاسة لبرنامج الصواريخ الرائد لإيلون ماسك

وخضع الصاروخ "ستارشيب" لتحديثات في الآونة الأخيرة، وكان يختبر إطلاق أول حمولة من نماذج الأقمار الصناعية من دون طاقم.

وفقدت وحدة تحكم "سبيس إكس" الاتصال به بعد 8 دقائق من إطلاقه من منشآت صواريخ الشركة جنوبي تكساس.

وأظهرت لقطات لـ"رويترز" كرات برتقالية من الضوء تقطع السماء فوق بورت أو برنس عاصمة هايتي، مخلفة دخانًا.

IFT-7 Starship final moments from the perspective of an airplane.pic.twitter.com/kHlHsewmq9 — Massimo (@Rainmaker1973) January 17, 2025

وقال مدير الاتصالات في "سبيس إكس" دان هوت: "فقدنا كل الاتصالات مع المركبة، وهذا يعني في الأساس أننا واجهنا خللا في المرحلة العليا"، ثم أكد بعد دقائق فقدان المركبة.

وكانت آخر مرة حدث فيها خلل بالمرحلة العليا من الصاروخ "ستارشيب" في مارس من العام الماضي أثناء عودته للغلاف الجوي للأرض فوق المحيط الهندي، لكن نادرا ما يتسبب حادث لـ"سبيس إكس" في اضطرابات واسعة النطاق في حركة الطيران.

وذكر موقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية أن عشرات الرحلات التجارية حولت مسارها إلى مطارات أخرى أو غيرت مسارها، لتجنب الحطام المحتمل.

وأضاف أن الرحلات المغادرة من مطارات في ميامي وفورت لودرديل بولاية فلوريدا واجهت تأخيرًا بنحو 45 دقيقة.

تعليق مثير من ماسك

ونشر ماسك الرئيس التنفيذي لـ"سبيس إكس" مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر الحطام، وكتب تعليقا يقول: "النجاح غير مؤكد، لكن المتعة مضمونة".

وقبل الاختبار قالت "سبيس إكس" إن المرحلة العليا من "ستارشيب"، التي يزيد ارتفاعها عن النماذج السابقة بمترين، "مركبة من الجيل الجديد مع تحديثات كبيرة".

وكان من المقرر أن تهبط المركبة في المحيط الهندي بعد ساعة تقريبًا من إطلاقها من تكساس.

وقال ماسك إن التقييم الأولي لفشل الاختبار أظهر تسربا داخليا لوقود الأكسجين السائل، مما أدى إلى تراكم الضغط وانفجار الصاروخ.

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