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رياضة

الدوري السعودي، الشباب يفوز على الرائد 2-1 في الوقت القاتل

الشباب والرائد
الشباب والرائد

الدوري السعودي، فاز فريق الشباب على نظيره الرائد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الملك عبد الله ببريدة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي.

افتتح الشباب التسجيل عن طريق كريستيان جوانكا في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل مهدي عبيد للرائد في الدقيقة 69، وعاد كريستيان جوانكا للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 87 ليمنح الليوث 3 نقاط غالية.

تشكيل الشباب أمام الرائد 

ترتيب الشباب والرائد في الدوري السعودي 

بهذه النتيجة يحتل الشباب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 36 نقطة، فيما احتل الرائد المركز الـ 16 برصد 17 نقطة.

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