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رياضة

موعد مباراة الشباب والرائد في الدوري السعودي

فريق الشباب،فيتو
فريق الشباب،فيتو

الدوري السعودي، يحل فريق الشباب ضيفا ثقيلا أمام فريق الرائد، اليوم الثلاثاء  ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الشباب والرائد في الدوري السعودي 


وتقام مباراة الشباب والرائد في عصر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ على أرضية ملعب الملك عبد الله ببريدة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الشباب والرائد عبر شبكة قنوات ssc sports السعودية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة دوري روشن السعودي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تذاع مباراة الشباب ضد الرائد تحديدًا عبر القنوات التالية:

قناة SSC SPORTS EXTRA HD 1 المشفرة.
قناة SSC SPORTS EXTRA SD 1 المفتوحة.
 

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الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي فريق الرائد فريق الشباب

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