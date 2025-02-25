بعد وصفهم بـ القردة، جالطة سراي يتهم مورينيو بالعنصرية بعد ديربي الدوري التركي

الدوري التركي، اتهم نادي جالطة سراي، البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة، بالعنصرية بعد قمة الدوري التركي التي جمعت الفريقين أمس الإثنين، وانتهت بالتعادل السلبي.

وعقب المباراة أطلق جوزيه مورينيو تصريحات اعتبرها منافسه أنها عنصرية، حيث قال بعد ديربي اسطنبول: "دكة بدلاء جالطة سراي كانوا يقفزون مثل القردة".

ورد نادي جالطة سراي في بيان رسمي، أكد من خلاله اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المدرب البرتغالي، حيث أكد البيان: "منذ بداية مهمته في تركيا، أصدر مدرب فناربخشة جوزيه مورينيو تصريحات مهينة للشعب التركي، وتصاعدت حدة التصريحات بعد تعليقات غير أخلاقية عقب مباراتنا أمامه".

وأضاف: "تلك التصريحات لا يمكن اعتبارها تصرف إنساني، بشكل لا لبس فيه. وبالتالي نحن نعلم نيتنا الشروع في إجراءات جنائية بشأن التصريحات التي أدلى بها المدرب، وهي تصريحات عنصرية بشكل واضح، وبناء على ذلك، سنقدم شكوى للاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم".

صراع جالطة سراي وفناربخشة على صدارة الدوري التركي

ويحتل فناربخشة المركز الثاني في الدوري التركي خلف جالطة سراي بفارق 6 نقاط للمتصدر.

انتهت مباراة ديربي تركيا بين جالطة سراي أمام فنربخشة، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رامس بارك بمدينة إسطنبول، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري التركي لكرة القدم

جالاتا سراي، فيتو

تشكيل جالاتا سراي

حراسة المرمي: فيرناندو موسليرا.

خط الدفاع: دافينسون سانشيز - عبد الكريم بارديتشي - إيرين إيلمالي.

خط الوسط: فرانكويسكي - لوكاس توريرا - جابريل سارا - رولاند سلاي.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين - باريس يلماز - ماريو ليمينا.

فريق فنربخشة، فيتو

تشكيل فنربخشة

حراسة المرمي: إيريبيات.

خط الدفاع: أكجيجيك - سويونكو - سكرينيار.

خط الوسط: أيدين - فريد - زيمانسكي - كوستيتش.

خط الهجوم: تاديتش - دجيكو - يوسف النصيري.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

وحافظ جالاتا سراي بهذا التعادل على موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 64 نقطة، حيث نجح الفريق في تحقيق 20 انتصار، وتعادل خلال 4 مناسبات، دون أن يتلق هزيمة.

فيما استمر فنربخشة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 58 نقطة، بعد أن نجح الفريق في الفوز خلال 18 مباراة، بينما تعادل في 4 مناسبات، وسقط بفخ الهزيمة في مواجهتين.

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