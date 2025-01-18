رانييري يكرر رقم مورينيو مع روما الإيطالي

الدوري الإيطالي، منح فوز فريق روما الإيطالي على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف، مدربه رانييري رقمًا مميزًا بالدوري الإيطالي.

الفوز منح الجيالوروسي فرصة الصعود والتقدم أكثر بجدول ترتيب المسابقة، حيث وصل روما للنقطة 27 في المركز التاسع.

ذكرت شبكة "أوبتا" ان رانييري كرر رقم مورينيو مع روما حيث ان فريق العاصمة تمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية على ملعبه بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2023 تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو.

وأضافت: "كما سجل الجيالوروسي هدفين على الأقل في 4 مباريات متتالية على ملعبه بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2019".

وبدأت سلسلة كلاوديو رانييري المدير الفني لذئاب روما، على أرضه منذ ديسمبر الماضي، حيث حقق انتصارات ضد ليتشي (4-1)، بارما (5-0)، لاتسيو (2-0) وأخيرا جنوى (3-1).

رانييري

مباراة روما الإيطالي أمام جنوى

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة روما الإيطالي أمام جنوى، بفوز فريق العاصمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية، ضمن مواجهات الجولة في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

تقدم روما بهدف أول في الدقيقة 25 عن طريق أرتيم دوفبيك، ثم تعادل جنوى في الدقيقة 33 عن طريق ماسيني.

وفي الشوط الثاني نجح روما في تسجيل هدفين عن طريق ستيفان الشعراوي في الدقيقة 60 ونيكولا ليالي في الدقيقة 73، ليحسم المباراة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

بهذه النتيجة يحتل روما المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 6 وخسر في 8 مواجهات.

فيما تجمد رصيد جنوى عند 23 نقطة في المركز الحادي من ترتيب الدوري الإيطالي، جمعهما من الفوز في 5 لقاءات وتعادل في ثماني مباريات وخسر 8 مواجهات.

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