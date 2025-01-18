السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رانييري يكرر رقم مورينيو مع روما الإيطالي

رانييري، فيتو
رانييري، فيتو

الدوري الإيطالي، منح فوز فريق روما الإيطالي على جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف، مدربه رانييري رقمًا مميزًا بالدوري الإيطالي.

 

الفوز منح الجيالوروسي فرصة الصعود والتقدم أكثر بجدول ترتيب المسابقة، حيث وصل روما للنقطة 27 في المركز التاسع.

ذكرت شبكة "أوبتا" ان رانييري كرر رقم مورينيو مع روما حيث ان فريق العاصمة تمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية على ملعبه بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2023 تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو.
وأضافت: "كما سجل الجيالوروسي هدفين على الأقل في 4 مباريات متتالية على ملعبه بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2019".

وبدأت سلسلة كلاوديو رانييري المدير الفني لذئاب روما، على أرضه منذ ديسمبر الماضي، حيث حقق انتصارات ضد ليتشي (4-1)، بارما (5-0)، لاتسيو (2-0) وأخيرا جنوى (3-1).

رانييري 
رانييري 

 

مباراة روما الإيطالي أمام جنوى

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة روما الإيطالي أمام جنوى، بفوز فريق العاصمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية، ضمن مواجهات الجولة في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

تقدم روما بهدف أول في الدقيقة 25 عن طريق أرتيم دوفبيك، ثم تعادل جنوى في الدقيقة 33 عن طريق ماسيني. 

وفي الشوط الثاني نجح روما في تسجيل هدفين عن طريق ستيفان الشعراوي في الدقيقة 60 ونيكولا ليالي في الدقيقة 73، ليحسم المباراة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

ترتيب الفريقين قبل المباراة

بهذه النتيجة يحتل روما المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 6 وخسر في 8 مواجهات.

فيما تجمد رصيد جنوى عند 23 نقطة في المركز الحادي من ترتيب الدوري الإيطالي، جمعهما من الفوز في 5 لقاءات وتعادل في ثماني مباريات وخسر 8 مواجهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روما الإيطالي أمام جنوى جنوى روما رانييري مورينيو

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، إسبانيول يفوز علي بلد الوليد 2-1

الاتحاد المصري للاسكواش ينعي اللاعب محمد سباعي ويعلق النشاط الرياضي 3 أيام

تحت أنظار محمد عبد المنعم، ليل يحقق ريمونتادا مثيرة أمام نيس بالدوري الفرنسي

دوري أبطال افريقيا،21 لاعبا بقائمة بيراميدز في مواجهة دجوليبا

بيراميدز يخوض مرانه الختامي استعدادا لـ دجوليبا في دوري الأبطال

ثالث الصفقات، مودرن سبورت يضم أحمد يوسف من إنبي 3 مواسم

القادسية يكتسح الوحدة بثلاثية في الدوري السعودي

إصابة محمد الشامي مهاجم المصري بقطع في الرباط الصليبي

ads

الأكثر قراءة

بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات شهر يناير، اعرف مرتبك الجديد

ارتفاع يصل لـ 51.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وبرينتفورد والأهلي ضد أورلاندو

الذرة الأعلى يليه عباد الشمس، زيادة جديدة في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة تتراجع لـ 30 جنيها والحرنكش ينافس التفاح

الاتحاد المصري للاسكواش ينعي اللاعب محمد سباعي ويعلق النشاط الرياضي 3 أيام

بالدموع والأحضان، وداع تاريخي لعمر مرموش في آينتراخت فرانكفورت (فيديو)

عمر مرموش: رفضت اللعب لمنتخب كندا، لن أعيش في جلباب صلاح، بكيت من الجوع بالسويد، اضطهدوني في فولفسبورج واتذليت علشان فنجان كابتشينو

منوعات

المزيد

شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

حرائق لوس أنجلوس التهمت أكبر منطقة حضرية في كاليفورنيا والخسائر تاريخية

بسبب الطقس وأشياء أخرى، وقائع غريبة وإجراء "نادر" في مراسم تنصيب ترامب

الخطوط الباكستانية تعتذر عن إعلان تظهر فيه طائرة متجهة إلى برج إيفل مباشرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17/ 1/ 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 17/ 1/ 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 17- 01- 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع فاركو.. الزمالك ومودرن سبورت.. عودة دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية