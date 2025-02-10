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رياضة

الدوري التركي، طرابزون سبور يخطف فوزا صعبا بهدف أمام أيوبسبور

طرابزون سبور، فيتو
طرابزون سبور، فيتو

الدوري التركي، انتهت مباراة طرابزون سبور أمام ايوبسبور، بفوز الأول بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بابارا بارك، ضمن مواجهات الجولة ال23 من مسابقة الدوري التركي لكرة القدم.

هدف الفوز لفريق طرابزون سبور سجله اللاعب أنتوني نواكايمي في الدقيقة 59 من اللقاء

تشكيل طرابزون سبور أمام ايوبسبور

دخل فريق طرابزون سبور مباراته أمام ايوبسبو بتشكيل مكون من:

أجوركان شاكر - بيدرو مالهيرو - ستيفان سافيتش - باتاجوف - إيسكايلاك - جونيس - جون لوندسترام - ادين فيسكا - أولكسندر زوبكوف - أنتوني نواكايمي - بنزا

تشكيل ايوبسبور أمام طرابزون سبور

فيما دخل فريق ايوبسبور مباراته أمام طرابزون سبور بتشكيل مكون من:

أوزير - روبن فيزو - روبين يلشين - لوكاس كلارو - ميراس - كاباساكال - إيمري مور - كايان - بينجول - أمبيم - مامي تيام 

ترتيب الفريقين في الدوري التركي

بهذه النتيجة رفع طرابزون سبور رصيده إلى 29 نقطة تقدم بها للمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري التركي، فيما تجمد رصيد ايوبسبور عند 39 نقطة في المركز الرابع، إلا أن الأخير خاض 22 مباراة، فيما خاض طرابزون 21 مباراة فقط في المسابقة.

 

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