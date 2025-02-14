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رياضة

ألكمار الهولندي يكتسح جالطة سراي برباعية في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي

ألكمار الهولندي،
ألكمار الهولندي، فيتو

حقق ألكمار الهولندي فوزًا كبيرًا على نادي جالطة سراي التركي 4-1 في ذهاب دور خروج المغلوب في مسابقة الدوري الأوروبي.

 

وأحرز رباعية ألكمار كل من سفين مينانس بالدقيقة 12 وتروي باروت بالدقيقة 37 وجوردي كلاسي بالدقيقة 57، ودافيد مولر وولف بالدقيقة 66 فيما أحرز رولان شالاي هدف جالطة سراي بالدقيقة 20.

وكان ألكمار تواجد في مرحلة دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الـ19 برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات، وتعادلين في حين تلقى 3 هزائم في مرحلة الدوري الأوروبي. 

وسجل ألكمار 13 هدفًا منها 9 أهداف عن طريق 3 لاعبين هم لاعب الوسط الهولندي سفين مينانس، والمهاجم الأيرلندي تروي باروت، والمهاجم الهولندي روبين فان بوميل، وكل من هذا الثلاثي سجل 3 أهداف في حين استقبلت شباكه 13 هدفًا أيضًا.

بينما تواجد جالطة سراي في الترتيب الـ14 بمرحلة الدوري بـ13 نقطة حصدها من 3 انتصارات، و4 تعادلات في حين لم يتلق سوى هزيمة وحيدة.

وأحرز جالطة سراي 19 هدفًا، وهداف الفريق هو المهاجم التركي يونس أكجون باحرازه 5 أهداف بينما تلقت شباك جالطة سراي 16 هدفًا بمعدل تلقي هدفين في كل لقاء.

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الدورى الأوروبي ألكمار الهولندي جالطة سراي التركي نادي جالطة سراي التركي

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