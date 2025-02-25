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محافظات

عبور 39 فلسطينيا من معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية 

معبر رفح البري
معبر رفح البري

عبر 39 مصابا ومريضا و50 مرافقا فلسطينيا معبر رفح البري اليوم الثلاثاء للعلاج في المستشفيات المصرية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم.

 

عبور 39 مصابا ومريضا فلسطينيا معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية 
 

وأعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء أن 39 مصابا فلسطينيا ومريضا و50 مرافقا تم نقلهم من معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية.

 

عبور الدفعة الثانية من المنازل المتنقلة معبر رفح 

وفي سياق متصل عبرت الدفعة الثانية من المنازل المتنقلة معبر رفح في محافظة شمال سيناء إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. 

محافظ شمال سيناء ورئيس جامعة العريش يشهدان افتتاح وتطوير بعض منشآت الجامعة

محافظ شمال سيناء يتفقد معبر رفح البري

و نجحت المباحثات المصرية مع الجانب الإسرائيلي في السماح بدخول المعدات الثقيلة لإعادة إعمار قطاع غزة وكذلك المنازل المتنقلة لحماية سكان غزة من برودة الطقس. 

 

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