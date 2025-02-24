الإثنين 24 فبراير 2025
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محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد معبر رفح البري

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، معبر رفح البري وخلال جولته التفقدية أدلي المحافظ بعدد من الأحاديث الصحفية لمختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

 

محافظ شمال سيناء يتفقد معبر رفح البري

 

وأكد المحافظ الدور  الكبير الذي تقوم به مصر علي كافة المستويات، لتثبيت وقف إطلاق النار واستمرار توقف الحرب على غزة.

وقام  المحافظ بتوضيح موضوعات عديده للإعلاميين تدور جميعها حول بنود اتفاق وقف إطلاق النيران.

واستعرض المحافظ الجهود المبذولة في إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والاغاثية إلي قطاع غزة، واستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

محافظ شمال سيناء  يزور الجرحي  الفلسطينيين في مستشفي العريش العام

 

كما قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، بزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام.

و اطمئن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للجرحي الفلسطينيين، والخدمات المتنوعه المقدمة للمرافقين لهم.

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام

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وأكد المحافظ علي تخصيص كافة الامكانيات الطبية المتوفره بالمحافظة بالإضافة الي الدعم اللازم من وزارة الصحة لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة

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