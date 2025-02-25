تحمل رسائل سياسية، أسرار المصافحة العنيفة بين ماكرون وترامب (فيديو)

شهد اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، مصافحة عنيفة للمرة الثانية حيث شهداء لقاء سابق بينهما خلال ولاية الرئيس الأمريكى الأولى نفس طريقة المصافحة.

مصافحة عنيفة بين ترامب وماكرون فى البيت الأبيض

وسلطات المصافحة العنيفة بين ماكرون وترامب، الضوء على مصافحات الرئيسين السابقة، كان آخرها مصافحتهما في باريس قبل تولي ترامب منصبه رسميًا، ففي تلك المرة حاول الرئيس الأمريكى رفع يد نظيره الفرنسي إلى الأعلى، ليرد الأخير بوضع يده اليسرى على يد ترامب.

وسبق ذلك مصافحة شهيرة بين الرئيسين خلال فترة رئاسة ترامب الأولى عام 2017، وحاول خلالها كل منهما شد يد الآخر واستمرت 29 ثانية.

وحسب وسائل إعلام أجنبية، يحاول ترامب إظهار هيمنته على ماكرون في العديد من المناسبات بمصافحته الغريبة، لكن الرئيس الفرنسي يحاول مقاومة تلك الطريقة فيما يبدو أنها محاولة لإظهار "تماسك" باريس في وجه الضغوط الأمريكية.

خبيرة لغة جسد تكشف رسائل مصافحة ماكرون وترامب

وكشفت خبيرة في لغة الجسد لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كيف تمكن إيمانويل ماكرون من إحباط محاولة دونالد ترامب، من تحقيق غايته وإظهار قوته أثناء "فنون المصافحة" في البيت الأبيض، أمس الاثنين.

ترامب، فيتو

والتقى ترامب وماكرون في البيت الأبيض، لمناقشة مستقبل أوكرانيا، والدور الذي تلعبه أوروبا والولايات المتحدة في عملية صنع السلام بين موسكو وكييف.

وفي أول لقاء خارج البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس، أمسك الثنائي ببعضهما بعضا لمدة 12 ثانية أثناء التقاط الصور.

وحدث اللقاء المحرج الثاني داخل المكتب البيضاوي، عندما حاول الرئيس الأمريكى مغالطة الرئيس الفرنسي فيما يقوله ووضع يده على ساقه، مما أدى إلى تحويل ماكرون الاتصال الجسدي إلى مصافحة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.