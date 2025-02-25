الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

ورشة تدريبية للكوادر الشرطية العربية من العاملين في مجال الإعلام الأمني

ورشة تدريبية للكوادر
ورشة تدريبية للكوادر الشرطية العربية

نظم المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية ورشة عمل تدريبية للكوادر الشرطية العربية من العاملين فى مجال الإعلام الأمنى حول ( الإعلام الأمنى فى العصر الرقمى " التحديات والفرص" ) بتاريخ 25/2/2025 بالقاهرة.

ورشة تدريبية للكوادر الشرطية العربية 
ورشة تدريبية للكوادر الشرطية العربية 

وشارك فى الورشة عدد من ممثلى وزارات الداخلية العربية (المملكة الأردنية الهاشمية - دولة الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - سلطنة عُمان - دولة فلسطين - دولة قطر - الجمهورية اللبنانية - دولة ليبيا - جمهورية مصر العربية - المملكة المغربية ) عبر تقنية "الفيديو كونفرانس". 

وتناولت ورشة العمل العديد من المحاور الهامة من بينها الإنعكاسات الإتصالية العامة لشبكة المعلومات الدولية الإنترنت " التحديات – الفرص" والإنعكاسات الإعلامية لإستخدامات شبكة المعلومات الدولية ، بالإضافة إلى الإستراتيجية الإعلامية لوزارات الداخلية العربية فى التعامل مع تحديات الإعلام الرقمى، إلى جانب إستعراض تجارب وزارات الداخلية العربية فى هذا المجال.

ورشة تدريبية للكوادر الشرطية العربية من العاملين فى مجال الإعلام الأمنى 

وخلال فعاليات الورشة ألقى اللواء أسامة خلف  مدير المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان كلمة رحب خلالها بالمشاركين ونقل لهم تحيات  الدكتور  محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وتمنياته بنجاح أعمال الورشة.

وأكد على أهمية موضوع ورشة العمل لما يشهده المجال الإعلامى من تطور ملحوظ خلال الآونة الأخيرة على كافة المستويات نظرًا للتطورات التكنولوجية الهائلة والمتسارعة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة والإتجاه إلى التحول الرقمى. 

وأصبحت المؤسسات الإعلامية هي الأكثر إهتمامًا والأجدر مطالبة بالتفاعل مع التطورات التكنولوجية الحديثة والإنخراط في العصر الرقمي الذي تتسارع خطواته وتتنامى قدراته يومًا بعد يوم، كضرورة حتمية وإتجاهًا عصريًا يتوافق وطبيعة ما يشهده عالمنا من متغيرات.

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كما تم خلال ورشة العمل إستعراض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة والتى لاقت تفاعلًا من قِبل المشاركين سعيًا إلى الإستفادة من مختلف التجارب.

وفى نهاية ورشة العمل تم الإتفاق على عدد من التوصيات ومن أبرزها العمل على إستكمال تطوير البنية التحتية الرقمية لإدارات الإعلام الأمنى بوزارات الداخلية العربية والعمل على إنشاء المزيد من الحسابات على المنصات الرقمية لتعزيز التواصل بين المؤسسات الأمنية والجمهور، وإطلاق حملات توعوية حول التداعيات السلبية لإنتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز سبل التعاون بين إدارات الإعلام الأمنى ومختلف وسائل الإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم المعلومات الدقيقة لمواجهة المعلومات الكاذبة والمضللة، والإستمرار فى تطوير مهارات التدريب الرقمي والتكيف مع التحول الرقمي للعاملين فى مجال الإعلام الأمنى، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج بحثية لدراسة وتحليل ما قد يستجد من تحديات تواجه الإعلام الأمنى فى ظل التطور التكنولوجى.. كما تم الإتفاق على العمل على عقد ورش عمل بصفة دورية وتبادل الزيارات بين أجهزة الإعلام الأمنى بالدول الأعضاء للوقوف على آخر المستجدات فى هذا المجال.

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