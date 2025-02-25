تشكيل منتخب الكرة النسائية أمام رواندا في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب الكرة النسائية، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، تشكيل الفريق الذي يبدأ به مباراته أمام منتخب رواندا، في إياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للسيدات، المقرر إقامتها في المغرب.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

تشكيل منتخب الكرة النسائية أمام رواندا

يلتقي منتخب مصر لكرة القدم النسائية، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب رواندا، في لقاء العودة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للكرة النسائية.

موعد مباراة مصر ورواندا

تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.

واختتم منتخب مصر لكرة القدم النسائية، أمس الإثنين، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب رواندا في لقاء العودة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للكرة النسائية.

وخاض منتخب مصر مرانا خفيفا على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية الذي يستضيف اللقاء، تحت قيادة مديره الفني أحمد رمضان.

منتخب مصر يفوز في الذهاب بهدف

وانتهت مباراة الذهاب في العاصمة الرواندية كيجالي بفوز منتخب مصر بهدف دون مقابل.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية مع نظيره الرواندي في إياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، الذي عقد أمس بأحد فنادق الإسماعيلية، عن ارتداء المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، فيما يظهر منتخب رواندا بالقميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب الخضراء.

إيناس مظهر تحضر الاجتماع

حضر الاجتماع عن الجانب المصري الدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتورة إيمان كمال طبيب المنتخب ووحيد سمير من إدارة المنتخبات وسونيا سيد المدير الإداري للمنتخب.

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