الإثنين 17 فبراير 2025
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رياضة

بحضور أبوريدة، منتخب الكرة النسائية يختتم استعداداته قبل السفر إلى رواندا

منتخب الكرة النسائية،فيتو
منتخب الكرة النسائية،فيتو

 يختتم منتخب الكرة النسائية، تدريباته اليوم قبل السفر إلى رواندا العاشرة مساء اليوم، لخوض مباراة ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وحرص هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، على حضور التدريبات ومتابعة آخر استعدادات اللاعبات قبل السفر إلى رواندا.

 ويخوض منتخب مصر الأول للكرة النسائية مباراة الذهاب أمام رواندا خارج الديار يوم 21 فبراير، على أن تقام مواجهة الإياب في مصر 25 فبراير.


وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة رصد مكافآت مالية لدعم وتحفيز منتخب مصر للكرة النسائية قبل مباراتي رواندا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.


واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات بقيادة أحمد رمضان 30 لاعبة للرحلة، وهن: حبيبة عصام، نهى طارق، مها الدمرداش، ثريا أشرف، نورا خالد، رودينا عبد الرسول، حبيبة وليد، حبيبة عماد، آية محمد حنيش، نور عبد الواحد السيد، حلا مصطفى موسى، عهد طارق جميل، مايا إيهاب المرغني، مهيرة علي محمد، أميرة محمد محمود، ياسمين عبد العزيز، سمر عادل جمال، ملك عمرو المهدي، مروة توفيق محمد، منار السيد هاني، ندى عماد عواد، منه عزت عبد الحميد، فرح سمير علي، يارا صبري السيد، منه الله منصور، عزة مجدي الفولي، كنزي مجدي عزيز، ليلى شريف البحيري، نورهان عاشور، وفاطمة رجب.


وكان الاتحاد الرواندي لكرة القدم قد حدد الثالثة عصر يوم 21 فبراير المقبل (بتوقيت البلدين) موعدًا لمباراة الذهاب بين المنتخب الرواندي للسيدات ونظيره المصري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل، على أن تُقام المباراة في ملعب كيجالي بيليه المغطى بالنجيل الصناعي.


وتُقام مباراة العودة بين الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى السادسة مساء يوم 25 فبراير المقبل.

 

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