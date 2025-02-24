تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة منتخب الكرة النسائية ورواندا

منتخب الكرة النسائية، أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية مع نظيره الرواندي في اياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، الذي عقد اليوم بأحد فنادق الاسماعيلية، عن ارتداء المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، بينما يظهر منتخب رواندا بالقميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب الخضراء.

إيناس مظهر تحضر الاجتماع

حضر الاجتماع عن الجانب المصري الدكتورة ايناس مظهر عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتورة ايمان كمال طبيب المنتخب ووحيد سمير من ادارة المنتخبات وسونيا سيد المدير الإداري للمنتخب.

موعد مباراة مصر ورواندا

تقام المباراة في تمام السادسة مساء غد الثلاثاء علي ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.

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