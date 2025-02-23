منتخب رواندا يصل القاهرة لمواجهة مصر في تصفيات أفريقيا للكرة النسائية

منتخب الكرة النسائية، وصلت مطار القاهرة صباح اليوم الأحد، بعثة منتخب رواندا الأول لكرة القدم النسائية استعدادا لخوض مباراة إياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية أمام المنتخب الوطنى والمقرر لها في السادسة مساء الثلاثاء المقبل بستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

منتخب مصر يعسكر في الإسماعيلية

كما وصلت مطار القاهرة قبل قليل، بعثة المنتخب الوطنى للكرة النسائية وتوجهت مباشرة إلى مدينة الإسماعيلية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة العودة أمام رواندا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

كانت مباراة الذهاب أقيمت في العاصمة الرواندية كيجالى الجمعة الماضى، وانتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف نظيف سجلته اللاعبة حبيبة عصام.

منتخب الكرة النسائية، فيتو

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة العودة بين منتخبي مصر ورواندا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم النسائية التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

يضم الطاقم ميريت فال حكمة ساحة، تيارا مابودجي، نيديا سار مساعدتين، عايدة سي حكمة رابعة، والتونسي أيمن بلهادي مراقبًا للمباراة.

تُقام مباراة العودة في تمام الساعة السادسة مساءً بعد غدٍ الثلاثاء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بينما فاز المنتخب الوطني في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل.

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