وزارة التضامن تنظم الملتقى الأول لمتطوعيها في الجامعات

تنظم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، الملتقى الأول لمتطوعيها على مستوى 14 جامعة، وذلك بمحافظة الوادي الجديد وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويجمع الملتقى 230 متطوعًا ومتطوعة من طلاب وطالبات وحدات التضامن الاجتماعي بجامعات "أسوان - الأقصر - جنوب الوادي - سوهاج - العريش - أسيوط - أزهر أسيوط - المنيا - بني سويف - مطروح - بورسعيد - الفيوم - قناة السويس - الوادي".

وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي أن هذا الملتقى هو الأول من نوعه الذي يجمع بين متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بـ 14 جامعة مصرية، ويتم بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، والوزارة، ووحدة التضامن بجامعة الوادي الجديد ووحدات الجامعات على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد العقبي أن الملتقي الذي سيستمر على مدار أربعة أيام سيشهد تنظيم زيارة لمختلف المناطق الأثرية والمشروعات التنموية والعاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة الوادي الجديد.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الانتماء الشباب المتطوعين للمجتمع والاندماج فيه، كما أنه فرصة لتطوير واكتساب مهارات جديدة للشباب الجامعي، وكذلك إلقاء الضوء على المناطق الأثرية والمشروعات التنموية في مختلف المحافظات.

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