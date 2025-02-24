وكيل كولر: لا أريد الحديث عن تغريمه لأنه شأن داخلي وأتمنى من الجماهير دعمه

رفض دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، الحديث عن حقيقة تغريم المدرب السويسري بعد القمة، مؤكدا أن هذا شأن داخلي خاص بالأهلي.

وقال وكيل كولر في تصريحات تليفزيونية “ كولر خسر 4 مباريات فقط في الموسم الحالي، وهو يعمل على تحسين أداء الفريق دائما، وعلاقته بإدارة النادي الأهلي ممتازة وهناك تعاون كبير بينهما”.

وأكمل: “الأهلي ضم عناصر جديدة بجودة عالية في المراكز التي طلبها كولر في موسم الانتقالات، النادي لديه سقف معين في الرواتب والصفقات”.

وأضاف: “هناك تعاون بيننا وبين الأهلي وإدارته ونعمل دائمًا من أجل مصلحة الفريق، لم أتدخل في صفقة كوتيسا خلال مفاوضات النادي مع اللاعب”.

وزاد: “ أقول لجمهور الأهلي لا تقلقوا وعليكم أن تثقوا بكولر، مونديال الأندية يمثل طموحًا كبيرًا للمدرب، وأثق بجماهير الأهلي ودعمها للفريق لكي يحقق نتائج مميزة ".

ونوه بأنه حال احتياج كولر لصفقات جديدة سيتحدث مع المدير الرياضي للأهلي لإبرامها، بالإضافة إلى أنه يسعى لتقديم نتائج عظيمة في مونديال الأندية ويتخطى دور المجموعات ”.

وأكمل: “ أعمل مع كولر منذ 25 عامًا. ينام وقتًا قصيرًا للغاية ويعمل لساعات طويله، كولر بيشتغل 18 ساعة في اليوم ويعطي كل قوته للأهلي، وأتمنى أن يدعم الجمهور المدرب".

وواصل: “لا أقلل من الزمالك ولكن الأهلي لعب كرة هجومية في القمة، البعض لا يعرف كواليس التدريبات التي يحدد من خلالها كولر تشكيل الفريق، والقرارات التي يتخذها المدرب ليست سهلة وهناك عوامل في الكواليس تحددها لا يعرفها كل الناس ".

واختتم: “أقول لجمهور الأهلي.. كولر لديه شغف كبير لتحقيق الإنجازات، واشكرهم وبطمنهم وأرجوهم يكون عندهم بعض الصبر على كولر”.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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