مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء للإعلان عن المسمى الجديد لكأس الرابطة

كأس الرابطة، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء، بمقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل الإعلان تفاصيل بطولة كأس الرابطة بمسماها الجديد، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن الرابطة.

ينطلق المؤتمر الصحفي في الساعة الرابعة عصر.

سيراميكا يحمل لقب كأس الرابطة

توج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة المصرية للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية على استاد الدفاع الجوي.

وكانت الرابطة أجرت قرعة البطولة الجديدة التي ستنطلق قريبا، والتي أسفرت عن المجموعات كالتالي:

الأولي: الزمالك ـ سموحة ـ مودرن سبورت ـ بتروجت ـ الجونة

الثانية: المصري ـ سيراميكا ـ زد ـ البنك الأهلي ـ غزل المحلة.

الثالثة: الأهلي ـ طلائع الجيش ـ إنبي ـ فاركو.

الرابعة: بيراميدز ـ الاتحاد السكندري ـ الاسماعيلي ـ حرس الحدود

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