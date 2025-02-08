يخفض ضغط الدم والسكري، فوائد الكركديه الساخن للجسم

يتمتع الكركديه الساخن بالعديد من الفوائد الصحية المحتملة، بما في ذلك خفض ضغط الدم، وخفض الكوليسترول "الضار"، والمساعدة في إدارة الوزن.

فوائد شاي الكركديه

توجد العديد من الفوائد الصحية لشاي الكركديه، وتكون كالآتي:

خفض ضغط الدم

وجدت المراجعات البحثية أن الكركديه الساخن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم، وشمل ذلك كل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

تقليل الكوليسترول السيئ

وجدت الأبحاث أدلة على أن شاي الكركديه الوردي قد يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول المرتفعة.

وجدت المراجعة أيضًا أن شاي الكركديه يمكن أن يقلل من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول "الضار".

خفض نسبة السكر في الدم

بالإضافة إلى خفض نسبة الكوليسترول الضار، وجدت المراجعات أن شاي الكركديه يخفض بشكل كبير مستويات الجلوكوز في الدم.

إدارة الوزن

وجدت المراجعات أدلة تشير إلى أن شاي الكركديه مع نباتات أخرى قد يؤدي إلى فقدان الوزن لدى كل من الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل صحية والأشخاص الذين يعانون من السمنة.

يقترح الباحثون أنه قد يكون أداة مفيدة في علاج متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية.

توازن الهرمونات

يستخدم الكركديه الساخن في علاج متلازمة ما قبل الحيض (PMS)، وهي مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تحدث قبل الدورة الشهرية عند الإناث، كما استخدم الناس الكركديه لتخفيف أعراض انقطاع الطمث.

هناك نقص في الدراسات التي تقيم هذه الاستخدامات، ولكن شاي الكركديه يحتوي على فيتويستروجين، وهي مواد كيميائية تعمل مثل الإستروجين في الجسم، ويحتاج العلماء إلى إجراء المزيد من الأبحاث للتأكد مما إذا كان هذا الشاي يمكن أن يكون وسيلة فعالة للحد من أعراض متلازمة ما قبل الحيض أو انقطاع الطمث.

القيمة الغذائية للكركديه

شاي الكركديه النقي خالٍ من السعرات الحرارية والكافيين بشكل طبيعي،ويحتوي 8 الـ 237 جرامًا من شاي الكركديه أيضًا على كميات ضئيلة من بعض المعادن، مثل:

الكالسيوم

المغنيسيوم

الفوسفور

البوتاسيوم

ولكن السبب وراء اكتساب الكركديه الاهتمام في البحث الطبي يرجع إلى محتواه من البوليفينول.

البوليفينول هي مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية ذات خصائص مضادة للأكسدة، وتوجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، ولكنها موجودة بكميات عالية بشكل خاص في الكركديه.

الآثار الجانبية لشاي الكركديه

يسبب شاي الكركديه اضطرابًا في المعدة أو غازات لدى بعض الأشخاص، وقد يكون لدى البعض أيضًا حساسية من الكركديه، ومع ذلك، يبدو أنه يسبب عمومًا ردود فعل قليلة مع الاستخدام قصير المدى.

على الرغم من أن شاي الكركديه قد يكون له فوائد، إلا أنه ينطوي أيضًا على بعض المخاطر المحتملة، مثل:

تفاعلات الأدوية

وفقًا للمراجعات، قد يتفاعل شاي الكركديه مع العديد من الأدوية، بما في ذلك الأسيتامينوفين (تايلينول) وهيدروكلوروثيازيد، وهو مدر للبول.

نظرًا لأن الكركديه يحتوي على فيتويستروجين، فمن الممكن أيضًا أن يتداخل مع الأدوية الهرمونية، مثل حبوب منع الحمل.

يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية أو يعانون من حالات صحية أخرى التحدث مع الطبيب قبل شرب شاي الكركديه.

الحمل والرضاعة

من غير الواضح ما إذا كان شاي الكركديه آمنًا للشرب أثناء الحمل، وفي حين أن أحد الاستخدامات التقليدية لشاي الكركديه هو إدارة الأعراض المرتبطة بالحمل، إلا أن فيتويستروجين يمكن أن يؤثر على مستويات الهرمونات لدى الشخص.

انخفاض ضغط الدم

قد يحتاج الأشخاص الذين لديهم ميل إلى انخفاض ضغط الدم إلى توخي الحذر عند استخدام الكركديه، لأنه قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل أكبر.

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