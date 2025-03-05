وصفة مثالية للسحور تمنع العطش والجوع في رمضان "فيديو"

يعاني العديد من المواطنين من العطش والجوع في نهار رمضان خصوصا في الأيام الأولي من الشهر الكريم، والتي قد تسبب صعوبة للأطفال الذين يجربون الصيام لأول مرة هذا العام.

وقدمت الدكتورة أسماء محمد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ "فيتو" وصفات سحور تمنع وتحارب العطش والجوع في الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم.

فقالت طبيبة التغذية أنه قبل أن نعرف أنواع الطعام التي سنتناولها في وجبة السحور، الأهم هو تأخيرها قدر الإمكان قبل أذان الفجر، وبجانب أنها سنة من الرسول صلي الله عليه وسلم، فالتأخير يبقي الطعام في المعدة لوقت أكبر مما يزيد من الشعور بالشبع.

وصفة السحور لمنع الجوع والعطش في نهار رمضان

وأكدت أنه لمنع الجوع والعطش يجب أن تحتوي وجبة السحور على مكونات معينة، وأولها العيش البلدي، لنحصل على النشويات التي يحتاجها جسمنا، مشددة على أنه لا يجب تناول العيش "الفينو" على السحور وذلك لأنه غير مشبع على الإطلاق ويعطي احساس بالجوع.

وتابعت حديثها أنه يجب ان يكون البروتين في وجبة السحور من طبق يعشقه كل المصريين، وهو الفول ونضعه عليه الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون والزيت الحار، هذا بالإضافة لعصير الليمون والتي تضفي إليه طعم لذيذ وتساعد على امتصاص الحديد الذي يمده الفول للجسم، ويمكن كذلك إضافة البيض أو الجبنة البيضة ذات الملح الخفيف كمصادر إضافية للبروتين.

كما يعد طبق السلطة اساسي في كل وجبة، حيث يمد الجسم بالألياف والتي تكون مفيدة جدًا للجسم ففيها نسبة مياه وسوائل تعطي ترطيب للجسم والذي يحتاجه في فترة الصيام، كما تدعم الاحساس بالشبع لفترة طويلة من الوقت، وتمنع حدوث الإمساك الذي ينتشر بين الناس فى أول أسبوع من شهر رمضان الكريم.

الممنوع في السحور لمنع الجوع والعطش

وشددت الدكتورة اسماء محمد على اهمية الامتناع عن تناول المخللات في وجبة السحور نهائيًا، وكذلك الجبن الحادقة أو المملحة.

وأضافت أنه من الممنوع تناول الكافيين سواء شاي أو قهوة، حيث يمكن شرب كوب قبل معاد السحور بساعة وليس بعده.

كانت كشفت وزارة الصحة عن أهم فوائد صيام شهر رمضان الكريم منها تحسين عملية التمثيل الغذائي، حيث أنه يمنح الجهاز الهضمي فترة راحة، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وحرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، بالإضافة إلى فقدان الوزن من خلال تقليل السعرات الحرارية اليومية وتحسين التمثيل الغذائي، خاصة إذا تم التحكم في نوعية الطعام وكميته خلال الإفطار والسحور

أكدت أن صيام رمضان يعزز الصيام صحة القلب من خلال التقليل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما يساهم الصيام في تخلص الجسم من السموم، حيث أنه عندما يتم التوقف عن تناول الطعام لساعات، يبدأ الجسم في استخدام مخزون الجلوكوز ثم يتحول إلى الدهون، مما قد يساعد في التخلص من بعض السموم المتراكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.