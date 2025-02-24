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محافظات

التحفظ على ٦ أطنان ياميش وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة (صور)

حملات تفتيشية بمحافظة
حملات تفتيشية بمحافظة البحيرة، فيتو

تابعت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة - جهود مديرية الصحة بالمحافظة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية، حيث قام فريق مراقبة الأغذية بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على ٣١٥ منشأة غذائية بنطاق مدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط ٥٧١٤ كجم ياميش رمضان و٦١ لتر عصائر غير صالحة للإستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

حملات تفتيشية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تفتيشية بمحافظة البحيرة، فيتو


حملات تفتيشية مكثفة على ٣١٥ منشأة غذائية بالبحيرة

كما تم إرسال ١٣٩ عينة إلى المعمل المشترك للفحص لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتحرير ٣٢١ محضر لعدم حمل شهادات صحية، وعدم مراعاة إشتراطات النظافة الصحية في أماكن تداول الأغذية، بالإضافة إلى محاضر لمخالفات أخرى.


غلق 40 منشأة غذائية وإعدام ٣٦٠ كجم من الأغذية 

بالإضافة لتوصية بالغلق الإداري لعدد ٤٠ منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود مصدر تلوث بها، وتم إخطار الوحدات المحلية لإتخاذ اللازم بشأن هذه المنشآت لحين توفيق أوضاعها وإعدام ٣٦٠ كجم و٧ لتر من الأغذية والمشروبات لعدم الإحتفاظ بخواصها الطبيعية، وظهور عليها علامات التلف والفساد.


 

حملات تفتيشية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تفتيشية بمحافظة البحيرة، فيتو

وتستمر الحملات التفتيشية في جميع مراكز المحافظة لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، لضمان صحة وسلامة المواطنين خلال الشهر الكريم ويأتي ذلك في إطار الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان المبارك، وضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة وسلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين

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