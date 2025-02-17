وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس كفر الدوار

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بجولة ميدانية صباح اليوم لمتابعة مسار اليوم الدراسى وانتظام الطلاب وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى، وذلك التزاما بتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة فى هذا الشأن.



وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يتفقد مدرسة الحديثة الإعدادية بنات بإدارة بندر كفر الدوار

حيث قام بتفقد مدرسة الحديثة الإعدادية بنات بادارة بندر كفر الدوار التعليمية التى تضم ٢٠٥٨ طالبة داخل ٤٣ فصل دراسى بواقع ٧٣٣ طالبة بالصف الأول الاعدادي داخل ١٥ فصلا دراسيا و٦٧٧ طالبة بالصف الثانى الاعدادي داخل ١٤ فصلا دراسيا و٦٤٨ طالبة بالصف الثالث الاعدادى داخل ١٤ فصلا دراسيا.



وقام وكيل الوزارة بمتابعة انتظام الطالبات داخل الفصول الدراسية ونسب الغياب والحضور والتأكد من تفاعلهن مع المعلمين وراجع مطابقة قوائم الفصول للتعلميات الوزارية المتعلقة بتخفيض كثافة الفصول كما تابع شرح المعلمين داخل الفصول الدراسبة وتفاعل الطالبات معهم بطريقة منظمة وتربوية فى توصيل المعلومة من خلال نشاط تربوى بطريقة مبسطة وجذابة تعزز التفاعل داخل الفصل.



وكيل الوزارة يوجه بضرورة الالتزام بخطط توزيع المناهج الدراسية

وحرص الديب خلال متابعتة على الوقوف على المستوى التعليمى وكراسات الحصة والواجبات ومتابعة دفاتر التحضير والتزام المعلمين بخطط توزيع المناهج الدراسية مشددا على اجراء التقييمات الاسبوعية والواجبات المنزلية بمواعيدها وتطبيق قرار اعمال السنة وعلى تحفيز الطلاب للمدارس ومتابعة نسب الغياب والالتزام بالكتاب الدورى الخاص بمتابعة الغياب اليومى وتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب اسبوعيا ومتابعة الانشطة المدرسية وتطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى وضمان التزام الجميع بالقواعد المنظمة للعمل.



وكيل الوزارة يحرص على الاستماع للطالبات ومدي الاستفادة من الشرح

وأشار إلى أن الانضباط الإدارى ركيزة اساسية لتحسين جودة التعليم ورفع مستوى الاداء، وخلال متابعتة للمدرسة قام بتفقد قاعات الأنشطة والمكتبة والمرافق الاساسية بها وحرص على الاستماع إلى آراء الطالبات حول مدى استفاتدهن من الشرح داخل الفصول ومن التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الأول ودور الانشطة المدرسية فى اشباع هواياتهن وتنميتها.



موجها بمتابعة عملية تقييم الطالبات لرفع أدائهن ومستواهم الدراسى وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية ونظافة دورات المياه والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف والخطة الدراسية الموضوعة من قبل الوزارة وتفعيل دور الاشراف خلال اليوم الدراسى حرصا على أمن وسلامة ابنائنا الطلاب والاهتمام بطابور الصباح وتفعيل الإذاعة المدرسية بموضاعات هادفة لغرس قيم المواطنة وتنمية الولاء والانتماء وحب الوطن.



والعمل على توفير الأجواء المناسبة للتعلم وتحسين البيئة التعليمية وتوفير عوامل الأمن والسلامة بالمدارس وتهيئة المناخ التعليمى المناسب من خلال توفير كافة الوسائل التعليمية والمرافق الأساسية.



مشيرا إلى أن لجان المتابعة بالمديرية تقوم بمتابعة جميع المدارس بكافة مراحلها ونوعياتها التعليمية بشكل دورى ومستمر بدءا من الصباح الباكر حيث يقوم اعضاء قسم المتابعة ومديرى المراحل التعليمية ورؤساء الاقسام بالمرور الميدانى وذلك جنبا الى جنب مع متابعة مديرى عموم الادارات التعليمية والتواجيه المختلفة على المدارس لضبط مسار العمل وتقديم افضل الخدمات التعليمية والمنتج التربوى المتميز والمتطور لأبنائنا الطلاب.

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