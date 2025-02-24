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استعدادا لمائدة أول يوم رمضان، نقدم أسعار البط بمحافظة البحيرة (فيديو وصور)

أسعار البط في البحيرة،
أسعار البط في البحيرة، فيتو

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يستعد الكثير من مواطني محافظة البحيرة لشراء البط تحديدًا وذلك لإعداد مائدة أول يوم بشهر رمضان، لذلك شهدت أسعار البط ارتفاعًا ملحوظًا خلال القليلة الماضية ويقدم فيتو أسعار البط والطيور بأنواعه المختلفة بمحافظة البحيرة.

ويسجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 100 جنيه، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 110 إلى 115 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 85 جنيهًا، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من135 جنيهًا للكيلو الواحد.

 

اسعار البط بمحافظة البحيرة، فيتو
أسعار البط بمحافظة البحيرة، فيتو

 

كما سجلت الفراخ البلدي الفيومي سعر 125 جنيهًا للكيلو الواحد والرومي الأسمر 155 جنيهًا والأبيض 130 جنيهًا للكيلو الواحد والبط السوداني 155 جنيهًا والبط الفرنساوي 110 جنيهات والبط المولار 130 جنيهًا للكيلو الواحد والمسكوفي 145 جنيهًا، وسجلت أيضًا الأرانب 135 جنيهًا وكيلو البانية بسعر 225 جنيهًا وأجنحة الدواجن بسعر 45 جنيهًا والكبد والقوانص 130 جنيهًا وزوج الحمام بسعر  150 جنيهًا، وارتفعت سعر كرتونة البيض من 145 إلى 157 جنيها وسجلت سعر البيضة الواحدة سعر 6 جنيهات.

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شهر رمضان المبارك البحيرة محافظة البحيرة أسعار البط الدواجن

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