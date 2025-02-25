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رياضة

التنس، ميار شريف تتأهل لربع نهائي بطولة أوكابولكو للتنس بالمكسيك

ميار شريف لاعبة منتخب
ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس، فيتو

التنس، تأهلت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، رفقة البولندية كاترينا بيتر، لربع نهائي منافسات الزوجي في بطولة أكابولكو المفتوحة للتنس، المقامة حاليا في المكسيك.

ووصلت ميار شريف وزميلتها البولندية إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على الزوجي الأوكراني السلوفاكي بمجموعتين دون رد، في منافسات الدور ثمن النهائي.

ومن المقرر أن تخوض ميار شريف وزميلتها البولندية مواجهة قوية يوم الخميس الموافق 27 فبراير أمام الزوجي الروماني الإيطالي في الدور ربع النهائي.

وفي منافسات الفردي، تستعد ميار شريف لخوض مواجهة قوية مساء اليوم أمام البريطانية فرانشسيسكا جونز ضمن منافسات دور الـ32.

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التنس ميار شريف المنتخب الوطني للتنس كاترينا بيتر بطولة أكابولكو المفتوحة للتنس

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