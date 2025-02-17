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رياضة

تصنيف لاعبات التنس، أرينا سابالينكا تحتفظ بالصدارة وتقدم أنس جابر

أرينا سابالينكا
أرينا سابالينكا

تصنيف لاعبات التنس، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي لم يشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى. 

كان التغيير الأبرز هو قفز الأمريكية أماندا أنيسيموفا 23 مركزا لتتواجد في التصنيف 18 عالميا، مستفيدة من تتويجها بلقب بطولة قطر المفتوحة فئة 1,000 نقطة.

كما ارتقت اللاتفية إيلينا أوستابينكو 11 مركزا لتتواجد في التصنيف 26 عالميا بوصولها للمباراة النهائية، واستفادت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا من وصولها إلى نصف النهائي بالتقدم 4 مراكز لتتواجد في التصنيف 22 عالميا.


واستفادت التونسية أنس جابر من وصولها إلى ربع النهائي بالتقدم 3 مراكز، لتتواجد في التصنيف 32 عالميا.

المراكز العشرة الأولى لتصنيف لاعبات التنس

1- أرينا سابالينكا: 8,966 نقطة

2- إيجا شفيونتيك: 8,160 نقطة

3- كوكو جوف: 6,538 نقطة

4- جاسمين باوليني: 5,398 نقطة

5- جيسيكا بيجولا: 5,076 نقطة

6- ماديسون كيز: 4,680 نقطة

7- إيلينا ريباكينا: 4,153 نقطة

8- كينوين جينج: 3,985 نقطة

9- إيما نافارو: 3,649 نقطة

10- باولا بادوسا: 3,588 نقطة

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