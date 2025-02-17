سينر يتصدر، المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس

التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي شهد تغييرا واحدا فقط في المراكز العشرة الأولى.

وارتقى الروسي دانيل ميدفيديف مركزين ليتواجد في التصنيف السادس عالميًا بعد وصوله إلى نصف نهائي بطولة مارسيليا، في الوقت الذي تراجع فيه الأسترالي أليكس دي مينور، مركزين ليتواجد في التصنيف الثامن عالميًا.

أما الفرنسي أوجو هومبيرت، المتوج بلقب مارسيليا، فارتقى 3 مراكز ليتواجد في التصنيف 14 عالميًا.



وبالنظر للاعب البرازيلي جواو فونسيكا المتوج بلقب بطولة بوينوس آيرس فقفز 31 مركزًا دفعة واحدة ليتواجد في التصنيف 68 عالميًا.

وتقدم الصربي ميومير كيسمانوفيتش 14 مركزًا ليتواجد في التصنيف 42 عالميًا، بفوزه بلقب ديلراي بيتش.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس

1- يانيك سينر: 11,330 نقطة

2- ألكسندر زفيريف: 8,135 نقطة

3- كارلوس ألكاراز: 7,410 نقطة

4- تايلور فريتز: 4,900 نقطة

5- كاسبر رود: 4,480 نقطة

6- دانيل ميدفيديف: 3,930 نقطة

7- نوفاك ديوكوفيتش: 3,900 نقطة

8- أليكس دي مينور: 3,735 نقطة

9- تومي بول: 3,280 نقطة

10- أندري روبليف: 3,220 نقطة

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