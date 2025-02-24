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رياضة

آرينا سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس

آرينا سابالينكا
آرينا سابالينكا

تصنيف التنس، حافظت البيلاروسية آرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي شهد العديد من التغييرات في المراكز العشرة الأولى.

وتراجعت الإيطالية جاسمين باوليني مركزين، لتتواجد في التصنيف السادس عالميًا، بعد فشلها في الدفاع عن لقب سوق دبي الحرة، وخروجها من الدور الثالث، لتتقدم كل من جيسيكا بيجولا وماديسون كيز إلى المركزين الرابع والخامس، على الترتيب.

كما ارتقت الروسية ميرا أندريفا 5 مراكز، لتتواجد في التصنيف التاسع عالميًا، مستفيدة من تتويجها بلقب دبي للمرة الأولى.


وقفزت الدنماركية كلارا تاوسون 15 مركزًا، لتتواجد في التصنيف 23 عالميًا، بعد وصولها إلى نهائي دبي.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس

1- آرينا سابالينكا: 9,076 نقطة

2- إيجا شفيونتيك: 7,985 نقطة

3- كوكو جوف: 6,333 نقطة

4- جيسيكا بيجولا: 5,196 نقطة

5- ماديسون كيز: 4,679 نقطة

6- جاسمين باوليني: 4,518 نقطة

7- إيلينا ريباكينا: 4,328 نقطة

8- كينوين جينج: 3,780 نقطة

9- ميرا أندريفا: 3,720 نقطة

10- إيما نافارو: 3,704 نقطة

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