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رياضة

تغيير واحد، المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس

سينر
سينر

تصنيف التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر، على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس الصادر صباح اليوم الإثنين، الذي شهد تغييرا واحدا في المراكز العشرة الأولى.


وتقدم الروسي أندري روبليف مرتبة واحدة ليتواجد في التصنيف التاسع عالميا، مستفيدا من فوزه يوم السبت الماضي بلقب بطولة قطر المفتوحة فئة 500 نقطة، في الوقت الذي تراجع فيه الأمريكي تومي بول للمركز العاشر.

وقفز البريطاني جاك درابر 4 مراكز، ليتواجد في التصنيف 12 عالميا مستفيدا من وصوله إلى نهائي بطولة قطر.


المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس

 

1- يانيك سينر: 11,330 نقطة

2- ألكسندر زفيريف: 8,135 نقطة

3- كارلوس ألكاراز: 7,510 نقطة

4- تايلور فريتز: 4,900 نقطة

5- كاسبر رود: 4,325 نقطة

6- دانيل ميدفيديف: 4,030 نقطة

7- نوفاك ديوكوفيتش: 3,900 نقطة

8- أليكس دي مينور: 3,785 نقطة

9- أندري روبليف: 3,670 نقطة

10- تومي بول: 3,280 نقطة

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