رئيس جهاز الشروق يعلن عن خطة لرفع كفاءة وصيانة الطرق بالمدينة وزيادة ممرات العبور لذوي الهمم

أعلن المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الجهاز بصدد تتفيد خطة لرفع كفاءة الطرق وزيادة ممرات العبور لذوي الهمم، وعمل مسار خاص للدراجات بالمدينة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.

وأوضح رئيس الجهاز أن خطة العمل الحالية تستهدف الطرق الرئيسية مثل ( الطريق الغربى - الطريق الأوسط - طريق الشباب - الطريق الشرقى ) وجميع الميادين، مؤكدًا الاهتمام بممرات المشاة أمام المحطات والمدارس والمولات التجارية لذوى الهمم بجميع الطرق، وعمل مسار خاص للدراجات.

وشدد رئيس الجهاز على إدارة الطرق والشركات المنفذة ضرورة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة بالمواصفات والجودة المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

وفي الإطار ذاته، أعلن المهندس بسام محمد فضل، البدء في تنفيذ الطبقة الاسفلتية الرابطة وذلك للطرق الداخلية بمنطقة شارع أحمد عرابي من الطريق الأوسط، منوهًا الي أن هذا المشروع يأتي استجابة لطلبات سكان المدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم وجارٍ العمل على أرصفة المشاة أمام العقارات وحول مناطق الخدمات، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تدخل ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر، والسابق طرحها ضمن برنامج "مسكن"، وذلك بالملعب الرئيسي بمقر إستاد القاهرة الدولي، وسط حضور وإقبال كبير من المتقدمين.



وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لـ الأراضي الأكثر تميزًا تم طرح 87 قطعة، تقدم لحجزها 31 مواطنًا من ذوي الهمم و972 مواطنًا من باقي العملاء، وبالنسبة لوحدات جنة تم طرح 223 وحدة تقدم لها 645 مواطنًا من ذوي الهمم و31932 مواطنا من باقي العملاء.

وأضاف "الشوربجي"، بالنسبة للقرعة العلنية لوحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، سيتم إجراؤها بمقر إستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي) اليوم 25/2/2025، والأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، غدا 26/2/2025.



تجدر الإشارة إلى أنه يتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

في سياق آخر، التقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، لمناقشة التعاون بشأن تعظيم الاستفادة من الإعلانات على الطرق والمحاور بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الشربيني أن الوزارة تهدف إلى تنظيم وتنمية قطاع الإعلانات بالمدن الجديدة، وتحسين الصورة الحضارية والجمالية لها، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروعات العمرانية، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية.

ونوه الوزير عن أنه تم إجراء الحصر المكاني لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، حيث تم الانتهاء من الرصد المكاني لجميع الإعلانات داخل المدن الجديدة، ويتم التعامل مع الإعلانات المخالفة.

وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون والجهود المبذولة من قبل الشركة في تنظيم إعلانات الطرق بعدد من المدن الجديدة، كما تم عرض تقرير خاص بأعمال الشركة في هذا الشأن والتخطيط للإعلانات بالمحاور والطرق بتلك المدن بهدف الاستفادة وتعظيم الموارد بها، بجانب مناقشة أنماط الإعلانات التي تتناسب مع الطرق ومراعاة كافة التصميمات.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التي تتولى تنفيذها شركة أبناء حسن علام، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الشركة.

وناقش وزير الإسكان، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة أبناء حسن علام، وفي مقدمتها المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، ومشروعات مدينة سانت كاترين، ومشروعات مدينتى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، تقدم كل أوجه الدعم لسرعة إنهاء المشروعات، وتذليل العقبات والصعاب لدفع معدلات الأداء.

تفقد المهندس شريف الشربيني، مشروع الممشى السياحي بالكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة، والذي يعد من أبرز المعالم الترفيهية في المدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات الممشى، والذي يمتد بطول 4.2 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط، ويهدف إلى توفير بيئة ترفيهية متكاملة لسكان المدينة وزوارها، ويتميز بتوفير مسارات مخصصة للمشاة، وأخرى للجري وركوب الدراجات، مما يجعله وجهة مثالية لممارسة الرياضة والاستمتاع بالطبيعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.