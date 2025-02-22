السبت 22 فبراير 2025
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وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز المنصورة الجديدة لمتابعة المشروعات وأعمال التشغيل والصيانة

شريف الشربيني
شريف الشربيني

 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، وأعمال التشغيل والصيانة بالمدينة، ذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، عن الإيرادات والمصروفات وحجم المبيعات بالمرحلة الأولى بالمدينة، والموقف التنفيذى لكل المشروعات، والتي تشمل مشروع سكن مصر وجنة والإسكان المتميز ذا الطابع الساحلي والفيلات، وموقف قطع الأراضي الاستثمارية، ومشروعات الخدمات بالمرحلة الأولى والتي تضم الممشى السياحي، ودور العبادة، ومركز الشرطة ومبنى الإطفاء وملحقاته، والمدارس، والمركز الطبي.

 

 كما تابع المهندس شريف الشربيني موقف جامعة المنصورة الجديدة، ومشروعات المرافق بالمرحلة الثانية للمدينة، ومحطة تحلية مياه البحر، ومحطة معالجة الصرف الصحي المدمجة، والروافع، ومحطة المحولات، وموقف صيانات الطرق، موجها بضرورة الاسراع بأعمال المرافق في المرحلة الثانية، وكذا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات.

 

وتابع الوزير ما تم من إجراءات عاجلة لحل مشكلة المياه الأخيرة بالمدينة وكذا الحلول المقترحة التي سيتم العمل عليها لتفادي حدوثها مرة أخرى، موجها بالمتابعة الأسبوعية لكافة الإجراءات التي يتم تنفيذها في هذا الشأن والعرض عليه شخصيا.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بمتابعة كافة الأعمال الجارية بالمشروعات أولا بأول، بجانب إعداد خطة متكاملة لتشغيل مدينة المنصورة الجديدة تتضمن عددا من الفعاليات والأنشطة لتنظيمها، بما يليق بمدينة "المنصورة الجديدة" والتى تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.

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