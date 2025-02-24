معدلات تنفيذ شقق سكن لكل المصريين بأسيوط الجديدة

استقبل المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عددًا من سكان منطقة شمال الجامعة بالحي الثالث بالمدينة، لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور مسئولي الجهاز في ضوء الاهتمام بالتواصل بين جهاز المدينة وممثلي المجتمع المدني.



واستهل المهندس ياسر عبد الله، اللقاء بالترحيب بالسكان، واستمع لطلباتهم، موجهًا مسئولي قطاعات وإدارات الجهاز، بضرورة الانتهاء من المشكلات المطروحة بجدول الأعمال والمتاح حلها حاليًا، والمشكلات الطارئة فورًا وتذليل جميع العقبات ووضع برنامج زمني للبنود التي تحتاج دراسة وموافقات.



من جانبهم، تقدم السكان بالشكر لرئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والعاملين بالجهاز، على الاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، وإتاحة الفرصة للقاء.



وفي سياق متصل، تفقد المهندس ياسر عبد الله، أعمال العزل الحراري والتشطيبات الداخلية والخارجية لعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة ٢٢٦ فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، يرافقه مسئولو الجهاز.



وأوضح المهندس ياسر عبد الله، أن المشروع يضم ٩ عمارات بإجمالي ٢١٦ وحدة سكنية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين في المواعيد المتفق عليها.

كما شدد على ضرورة استكمال الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية بأعلى معايير الجودة لضمان تسليم وحدات سكنية للمواطنين على أعلى مستوى.



كما شملت الجولة متابعة أعمال تنسيق مدخل منطقة ٣٧٥ فدانا وأعمال الانتهاء من البوابة الجمالية لمدخل المدينة من الناحية الجنوبية الشرقية.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المميز والأكثر تميزًا للفائزين بها بغرب الحي 28 بمدينة العاشر من رمضان، خلال الفترة من يوم الأحد المقبل الموافق 16 /2/ 2025، وحتى يوم الخميس الموافق 27 /3/ 2025، في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة الأولى بالحي 28، من 1: 53، يوم الأحد 16 /2/ 2025، والقطع من 54: 105، يوم الإثنين 17/ 2 /2025، والقطع من 106: 157، يوم الثلاثاء 18 /2/ 2025، والقطع من 158: 220، يوم الأربعاء 19 /2/ 2025.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة الثانية بالحي 28، من 1: 56، يوم الخميس 20 /2/ 2025، والقطع من 57: 111، يوم الأحد 23 /2/ 2025، والقطع من 112: 166، يوم الإثنين 24 /2/ 2025، والقطع من 167: 218، يوم الثلاثاء 25 /2/ 2025، والقطع من 219: 264، يوم الأربعاء 26/2/2025، والقطع بالمنطقة الثالثة من 1: 58، يوم الخميس 27 /2 /2025، والقطع من 59: 113، يوم الأحد 2 /3/ 2025، والقطع من 114: 170، يوم الإثنين 3 /3/ 2025، والقطع من 171: 223، يوم الثلاثاء 4 /3/ 2025، والقطع من 224: 282، يوم الأربعاء 5 /3/ 2025، والقطع من 283: 337، يوم الخميس 6 /3/ 2025، والقطع من 338: 293، يوم الأحد 9/3/2025، والقطع من 294: 447، يوم الإثنين 10 /3/ 2025، والقطع من 448: 499، يوم الثلاثاء 11/3/2025، والقطع من 500: 556، يوم الأربعاء 12 /3/ 2025، والقطع من 557: 612، يوم الخميس 13/3/2025.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة الرابعة، من 1: 55، يوم الأحد 16 /3/ 2025، والقطع من 56: 133، يوم الإثنين 17 /3 /2025، والقطع من 134: 264، يوم الثلاثاء 18 /3/ 2025، والقطع بالمنطقة الخامسة من 1: 187، يوم الأربعاء 19 /3/ 2025، وتخصيص الأيام من الأحد 23 /3 /2025: الخميس 27 /3/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، مضيفًا أنه على العملاء التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك وجميع المستندات الدالة على قطعة الأرض قبل الاستلام.

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