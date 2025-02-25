الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، مصرع واصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ربع نقل أعلى كوبرى سندوب

مصرع شاب وإصابة آخر
مصرع شاب وإصابة آخر علي كوبري سندوب، فيتو

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه وأصيب آخر في حادث  تصادم سيارة  ربع نقل برصيف اعلى كوبرى سندوب بمدينة  المنصورة  في محافظة الدقهلية 

سقوط شابين من أعلي كوبري سندوب 

نتج عن التصادم سقوط شابين من اعلى الكوبرى لقي أحدهم مصرعه وأصيب الآخر وتم نقله للمستشفي  الطوارئ في المنصورة 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية. إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب وإصابة آخر سقطا من أعلي كوبري شندوب في تصادم سيارة يرصيف علي الكوبري.

 

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم علي كوبري سندوب 
علي الفور انتقلت قوة أمنية ورجال المرور وسيارتين اسعاف الي موقع الحادث وتبين  تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف  أعلي كوبري سندوب ادي الي سقوط شخصين من أعلي الكوبري
 

اسماء الضحية والمصاب في حادث كوبري سندوب 

وبالفحص تبين مصرع شاب واصابة اخر وهما:-
المصاب ابراهيم توكل محمد ابراهيم 17 سنة دكرنس اشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله لمستشفى  الطوارئ
 

مصرع مسن أسفل عجلات قطار الفيوم

مصرع سيدة وإصابة نجليها وسائق في حادث تصادم بالمنوفية

والجثة للشاب  احمد السيد رشاد 19 دكرنس
جثة هامدة وتم نقلها  مشرحة لمستشفى الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمني النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حادث تصادم سيارة سيارة ربع نقل سقوط شاب محافظة الدقهلية مستشفى الدولي مدينة المنصورة موقع الحادث مصرع شاب واصابة اخر

مواد متعلقة

مصرع مسن أسفل عجلات قطار الفيوم

مصرع سيدة وإصابة نجليها وسائق في حادث تصادم بالمنوفية

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "سوهاج-أخميم"

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بقنا
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 4760 جنيها

زلزال يضرب شمال غرب حلوان وبيان عاجل من البحوث الفلكية

اتنصب عليهم في 632 ألف جنيه، 15 ضحية جديدة لمنصة “FBC” في الجيزة

السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق

علاء مبارك يحيي ذكرى رحيل والده الخامسة (فيديو وصور)

السيسي وعمار الحكيم يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وإنهاء الاحتلال للأراضي السورية

جمال مبارك يحيي ذكرى وفاة والده من داخل ضريحه (صور)

ارتفاع جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

منوعات

المزيد

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

جواب بخط عبد الناصر يدفع محمد سليم لجمع الطوابع البريدية النادرة للرئيس الراحل

مركبة تبحث عن الماء في صحراء القمر الجليدية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم عدد سحرة فرعون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية