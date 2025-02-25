بالأسماء، مصرع واصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ربع نقل أعلى كوبرى سندوب

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف اعلى كوبرى سندوب بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية

سقوط شابين من أعلي كوبري سندوب

نتج عن التصادم سقوط شابين من اعلى الكوبرى لقي أحدهم مصرعه وأصيب الآخر وتم نقله للمستشفي الطوارئ في المنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية. إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب وإصابة آخر سقطا من أعلي كوبري شندوب في تصادم سيارة يرصيف علي الكوبري.

مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم علي كوبري سندوب

علي الفور انتقلت قوة أمنية ورجال المرور وسيارتين اسعاف الي موقع الحادث وتبين تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف أعلي كوبري سندوب ادي الي سقوط شخصين من أعلي الكوبري



اسماء الضحية والمصاب في حادث كوبري سندوب

وبالفحص تبين مصرع شاب واصابة اخر وهما:-

المصاب ابراهيم توكل محمد ابراهيم 17 سنة دكرنس اشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله لمستشفى الطوارئ



والجثة للشاب احمد السيد رشاد 19 دكرنس

جثة هامدة وتم نقلها مشرحة لمستشفى الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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