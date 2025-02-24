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محافظات

محافظ الدقهلية يعلن تشغيل مخبز مغلق في قرية البرامون بمناسبة حلول شهر رمضان

فتح فرن البرامون
فتح فرن البرامون بالمنصورة، فيتو

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تشغيل مخبر قرية البرامون التابعة لمركز المنصورة ابتداءا من الغد، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وللتخفيف عن المواطنين في الحصول على حصص الخبز.

محافظ الدقهلية يعلن تشغيل مخبز قرية البرامون المغلق

وكان محافظ الدقهلية، خلال جولته التفقدية صباح اليوم الاثنين بقرية البرامون، تبين وجود مخبز مغلق، وعلى الفور قام المحافظ بالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لتشغيل المخبز غدا الثلاثاء الساعة 5 صباحا، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق مصالح المواطنين، وتيسير حصولهم على احتياجاتهم المشروعة.

وتوفير الحصة المحددة من الدقيق اللازم لحصص المواطنين من الخبز

وكلف محافظ الدقهلية المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل المخبز في المواعيد المحددة صباحا وتوفير الحصة المحددة من الدقيق اللازم لحصص المواطنين من الخبز، وتشغيل المخبز غدا في تمام الساعة الخامسة صباحًا.

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