الخارجية الروسية: لافروف يبحث الملف السوري في طهران

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، يقوم بزيارة عمل إلى إيران، مشيرة إلى أنه سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تتمحور حول الملف السوري والشرق الأوسط.

محادثات روسية إيرانية

وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على موقعها الرسمي: "في 25 فبراير، يقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بزيارة عمل إلى طهران، بدعوة من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي".

العلاقات الروسية الإيرانية

وأضاف البيان: "سيتم مناقشة السياسة الخارجية بالتفصيل والأجندة الثنائية للعلاقات الروسية الإيرانية، التي وصلت رسميًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بتوقيع اتفاقية أساسية جديدة بين الدولتين في موسكو، بتاريخ 17 يناير".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "من المقرر خلال المباحثات التركيز بشكل خاص على مواصلة توسيع التعاون التجاري والاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة، في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجالات الطاقة والنقل".

عدد من القضايا الدولية الراهنة

وأكدت الوزارة أنه "من المتوقع أن يتبادل الوزيرين وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في سوريا، ومنطقة القوقاز وأفغانستان واليمن والخليج والتسوية في الشرق الأوسط وقضية بحر قزوين، والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وفي وقت سابق، أعلن الوزير لافروف، أنه من المقرر إجراء المزيد من الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا. وأكد مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن "موسكو مستعدة لتقديم المساعدة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه في البلاد، لصالح الشعب السوري.

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