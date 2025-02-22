الخارجية الروسية: لافروف يزور إيران قريبا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوزير سيرجي لافروف سيجري في وقت قريب زيارة إلى جمهورية إيران الإسلامية.

لافروف سيجري في وقت قريب زيارة إلى جمهورية إيران

وقالت زاخاروفا لوكالة "تاس" أن "هذه الزيارة مخطط لها في القريب العاجل. وسنعلن التاريخ الرسمي في وقت لاحق"، وذلك ردًا على سؤال حول الموضوع.

لافروف سيصل إلى طهران في الأيام القليلة المقبلة

في وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان بأن لافروف سيصل إلى طهران في الأيام القليلة المقبلة.

وقال إن الزيارة تهدف إلى "مواصلة المشاورات بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي بشأن تطوير العلاقات الثنائية والأحداث في العالم والمنطقة".

وأشار البيان أيضا إلى أن وزير الخارجية الروسي سيلتقي بنظيره الإيراني عباس عراقجي ومسؤولين آخرين في الجمهورية الإسلامية.

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