الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الروسية: لافروف يجري قريبًا زيارة خارجية هامة

لافروف، فيتو
لافروف، فيتو

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد: إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيقوم قريبا بزيارة خارجية يشارك خلالها في حدث دولي كبير، وسيتم الإعلان قريبا عن اتصالاته خلالها.

زيارة خارجية هامة لوزير الخارجية الروسي 

وأضافت زاخاروفا: "في الواقع، يخطط الوزير الروسي لزيارة خارجية في المستقبل القريب، وأعتقد أننا سنتمكن من إخباركم بالتفاصيل غدا وتأكيدها. سيقام هناك حدث دولي كبير وسنعلن قريبا عن خطط الجانب الروسي في هذا الشأن".

txt

وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره التركي الوضع في سوريا

ويوم الجمعة الماضي،  قال مصدر في الخارجية التركية: إن وزير الخارجية هاكان فيدان سيلتقي مع نظيره الروسي في أنقرة في 24 فبراير، وسيؤكد له استعداد تركيا للتوسط في حل الصراع الأوكراني.

وساطة تركية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية 

وأضاف المصدر: "سيناقش الوزيران خلال اللقاء، قضايا التعاون الثنائي، وخاصة التجارة والطاقة والسياحة، بالتفصيل. كما سيتبادلان وجهات النظر بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال إرساء سلام عادل ودائم من خلال الجهود الدبلوماسية. كما ستتم مناقشة الاتصالات الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا والمساهمة التي يمكن أن تقدمها تركيا في الوساطة".

ووفقا له، يعتزم فيدان التذكير بأنه في مارس 2022، نظمت تركيا مفاوضات مباشرة بشأن أوكرانيا "وهي مستعدة لتولي نفس الدور في المستقبل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية أنقرة تركيا الحرب الروسية الأوكرانية

مواد متعلقة

الخارجية الروسية: لافروف يزور إيران قريبا

لافروف: المباحثات الروسية الأمريكية أظهرت رغبة البلدين في إحياء وتوسيع الشراكة بينهما

الأكثر قراءة

فرمان جديد تجاه أشرف بن شرقي في الأهلي

أخبار مصر: مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تامر حسني يتكفل بعلاج شيكا، تعديل مواعيد بعض القطارات، الليمون بـ 50 جنيهًا

جمال شعبان يحذر من مرض خارج السيطرة يصيب بالسكتة القلبية والموت المفاجئ

متى تسقط العقوبة عن المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

اليوم بـ50 جنيه، النواب يوافق على ضوابط تشغيل المحكوم عليهم للمنفعة العامة

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

رمضان 2025، تعرف على أجر أحمد العوضي ببرنامج "رامز إيلون مصر"

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران بالجيزة والدقهلية

منوعات

المزيد

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

معرض للتصوير المفاهيمي يجمع بين الأدب والصورة، عندما تلتقي العدسة بروايات نجيب محفوظ (فيديو)

مصرع وإصابة 84 شخصا في انهيار قاعة لتناول الطعام ببيرو

منع ميجان ماركل من بيع ملابس علامتها التجارية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح في مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بتغير الأحوال للأفضل

«موج كالجبال»، الشعراوي يوضح وصف القرآن لشدة طوفان نوح (فيديو)

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بحل الخلافات مع الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية