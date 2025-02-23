الخارجية الروسية: لافروف يجري قريبًا زيارة خارجية هامة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد: إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيقوم قريبا بزيارة خارجية يشارك خلالها في حدث دولي كبير، وسيتم الإعلان قريبا عن اتصالاته خلالها.

زيارة خارجية هامة لوزير الخارجية الروسي

وأضافت زاخاروفا: "في الواقع، يخطط الوزير الروسي لزيارة خارجية في المستقبل القريب، وأعتقد أننا سنتمكن من إخباركم بالتفاصيل غدا وتأكيدها. سيقام هناك حدث دولي كبير وسنعلن قريبا عن خطط الجانب الروسي في هذا الشأن".

ويوم الجمعة الماضي، قال مصدر في الخارجية التركية: إن وزير الخارجية هاكان فيدان سيلتقي مع نظيره الروسي في أنقرة في 24 فبراير، وسيؤكد له استعداد تركيا للتوسط في حل الصراع الأوكراني.

وساطة تركية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف المصدر: "سيناقش الوزيران خلال اللقاء، قضايا التعاون الثنائي، وخاصة التجارة والطاقة والسياحة، بالتفصيل. كما سيتبادلان وجهات النظر بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال إرساء سلام عادل ودائم من خلال الجهود الدبلوماسية. كما ستتم مناقشة الاتصالات الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا والمساهمة التي يمكن أن تقدمها تركيا في الوساطة".

ووفقا له، يعتزم فيدان التذكير بأنه في مارس 2022، نظمت تركيا مفاوضات مباشرة بشأن أوكرانيا "وهي مستعدة لتولي نفس الدور في المستقبل".

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