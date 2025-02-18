انطلاق المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض (فيديو وصور)

انطلقت مباحثات الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض قبل قليل، ومحورها الأزمة الأوكرانية والتحضير لاجتماع قمة مرتقب بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

أسماء الوفود المشاركة فى مباحثات الرياض

وأظهرت مقاطع الفيديو لحظة بدء المباحثات بين الوفدين، حيث يمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف.

ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

إدارة بايدن مارست التضليل

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف المسؤول عن الجانب الاقتصادي في مباحثات الرياض: إن إدارة بايدن مارست التضليل في زعمها بتدهور حالة الاقتصاد الروسي.

وأكد أن المشاريع المشتركة ستجعل الاقتصادين الروسي والأمريكي أكثر نجاحا، وأن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بمغادرتها السوق الروسية الكبيرة.

العقوبات تضر بالولايات المتحدة أكثر من روسيا

وأضاف أن العقوبات تضر بالولايات المتحدة أكثر من روسيا، مشيرا إلى أنه لم يتم بحث قضية الاعتداء الذي تعرض له خط "السيل الشمالي" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر البلطيق.

وفي أوكرانيا، أعلن المتحدث باسم فلاديمير زيلينسكي أن الأخير سيزور السعودية في 19 فبراير الجاري.

وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي بأن زيارته إلى السعودية لها أهداف إنسانية، ولم يتم التخطيط لأي لقاءات مع ممثلي روسيا أو الولايات المتحدة.

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