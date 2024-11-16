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محمد صلاح يثير الجدل بصورة لـ مكة وكيان، والنشطاء يستغلونها في جائزة جلوب سوكر

صورة ابنتي محمد صلاح
صورة ابنتي محمد صلاح تثير الجدل، فيتو

جذبت صورة مكة وكيان، ابنتي نجم ليفربول ولاعب المنتخب محمد صلاح، آلاف الإعجاب والتعليقات، فور نشر صورتهما، عبر حسابات محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن مكة وكيان ظهرتا وهما ترتديان ملابس شخصيات "ديزني لاند".

ظهور مكة وكيان محمد صلاح بملاىبس ديزني لاند

ظهور نجلتي محمد صلاح، مكة وكيان، وهما مرتديتين ملابس شخصيات ديزين لاند، أثار ردود أفعال واسعة، ودفعت العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الطفلتين، حيث وصف العديد من النشطاء مكة وكيان بأن ملامحهما تتسم بـ "البراءة".

 


في حين استغل البعض الفرصة لتذكير متابعي محمد صلاح بالتصويت ليحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم في جلوب سوكر، قائلين: "النهارده آخر يوم في التصويت للمرحلة الأولي لـ جائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر، الحمدلله الأسطورة محمد صلاح مازال في الصدارة"

محمد صلاح في عين جماهير الكرة الإنجليزية 

كما كشف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مدي تقدير جماهير الكرة الإنجليزية للاعب ليفربول محمد صلاح، ونشروا تعليق أحد مشجعي كرة القدم الإنجليز، الذي نشر صورة لوالدته التي تجاوزت الثمانين من عمرها مع صورة محمد صلاح، قائلًا: "لقد مر (70 عاما) منذ أن ذهبت أمي إلي ملعب أنفيلد.. أخر مرة ذهبت فيها الي هناك كان عمرها 17 عاما فقط، لقد عادت مرة أخري بالأمس وهي عمرها (87 عاما) وكانت سعيدة للغاية ولا تصدق نفسها. لأنها بكل بساطة تعشق محمد صلاح كثيرا، شكرا مو لـ جعل أمي تعود إليها الروح والفرح من جديد، أنا مدين لك بالكثير لكونك لاعب أمي المفضل في الفريق لأنها تحبك كثيرًا."

محمد صلاح وابنته مكه، فيتو
محمد صلاح وابنته مكه، فيتو


وعلق العديد من مشجعي ليفربول والكرة الإنجليزية على صورة عائلة محمد صلاح في الملاهي قائلين: "استمتعوا بوقتكم.. عائلة جميلة" 

محمد صلاح وعائلته في رحلة استجمام

جدير بالذكر أن لاعب المنتخب ونجم ليفربول محمد صلاح، نشر مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان برفقة عائلته أثناء تواجدهم فى إحدى المدن الترفيهية "الملاهي"، وفي فندق "ديزني لاند".

محمد صلاح مع زوجته وابنتاه في الملعب، فيتو
محمد صلاح مع زوجته وابنتاه في الملعب، فيتو


ويقوم محمد صلاح باستغلال فترة التوقف الدولية الحالية، وغيابه عن قائمة منتخب مصر للراحة والتمتع ببعض الوقت مع عائلته زوجته ماجي وابنتيه مكة وكيان، وذلك قبل العودة من جديد لتدريبات فريقه استعدادا لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي. 
 

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