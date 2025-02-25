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حوادث

موظفة في أغرب دعوى طلاق: معاملته اتغيرت معايا وبدأ يقولي يابنت

موظفة ترفع دعوي طلاق
موظفة ترفع دعوي طلاق ضد زوجها في زنانيري،فيتو

تقدمت موظفة بدعوي طلاق للضرر ضد زوجها  يعمل موظفا بمحكمة الأسرة في زنانيري.

وقالت الزوجة عن أسباب رفعها الدعوي أمام قاضي الأسرة قائلة:"خلال عامين من  الزواج كانت معاملته جيدة معايا، لكن فوجئت بتغير هذه المعاملة، بعد ظهور أصدقاء له والقضاء معظم وقته علي المقهي، حتي فوجئت بتغير في طريقة كلامه والتلفظ بعبارات غير لائقة ومنها النداء طوال الوقت بكلمة يابنت".

 وتابعت:" نبهته أكثر من مرة بتغير طريقته دون جدوى»

وأكملت المُدعية: " أخدت منه موقف لكي اثنيه عن هذه الكلمة  ولكنه كان مصرا على نطقها، وطلبت منه الطلاق بعد ما فقدت فيه الأمل لكن هو وافق بشرط إني أتنازل عن كل حقوقي، فاضطريت أقيم دعوى طلاق للضرر ضده عشان أضمن حقوقي».
 

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بدعوي طلاق للضرر قاضي الأسرة موظفة

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