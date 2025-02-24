منتخب الكرة النسائية يختتم تحضيراته لمباراة العودة أمام رواندا

منتخب الكرة النسائية، اختتم منتخب مصر لكرة القدم النسائية استعداداته لمواجهة نظيره منتخب رواندا في لقاء العودة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للكرة النسائية.

موعد مباراة متخب مصر أمام رواندا

وانتهت مباراة الذهاب في العاصمة الرواندية كيجالي بفوز منتخب مصر بهدف دون مقابل

أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية مع نظيره الرواندي في إياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، الذي عقد اليوم بأحد فنادق الإسماعيلية، عن ارتداء المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، فيما يظهر منتخب رواندا بالقميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب الخضراء.

إيناس مظهر تحضر الاجتماع

حضر الاجتماع عن الجانب المصري الدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتورة إيمان كمال طبيب المنتخب ووحيد سمير من إدارة المنتخبات وسونيا سيد المدير الإداري للمنتخب.

موعد مباراة مصر ورواندا

تقام المباراة في تمام السادسة مساء غد الثلاثاء على إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.

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