تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسه الخميس آخر جلسات الأسبوع وأداء الأسواق الخليجية، التي مالت للتواجد في المنطقة الخضراء.



ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.1% وهي تقدر ب 13نقطه ليصل إلى 12345 نقطة بقيم تداول تصل إلى 8 مليارات ريال.



وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.65%وهي تقدر بـ52 نقطة ليصل إلى 7625 نقطة

بقيم تداول تصل إلى 50 مليون دينار.



وفي الإمارات

عادت مؤشرات الأسواق للتواجد في المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.09% وتقدر بـ5 نقاط ليصل إلى 5391 نقطة.

كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.47% وهي تقدر بـ45 نقطة ليصل إلى 9638 نقطة

بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.

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