تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال؛ أسبوعا من تباين الأداء في الأسواق الخليجيه.

ففي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.6% في جلسة الخميس ليغلق عند أعلى مستوياته في 27 شهرًا بدعم من ارتفاع سهمي ميزان والبورصة بنسبة 4% و7% على التوالي.

وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الأول بنسبة 1.7% محققًا رابع مكاسب أسبوعية على التوالي.



وفي قطر

ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2% في جلسة الخميس ليغلق دون مستويات 10600 نقطة بدعم من ارتفاع مصرف قطر الإسلامي بنحو 1%.

وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر القطري بنسبة طفيفة بلغت 0.03% ليواصل أدائه العرضي ضمن نطاقات ضيقة منذ بداية الشهر الحالي.



وفي الإمارات

أغلقت جلسة الجمعة في الأسواق الإماراتية على تباين وارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 0.80% إلى مستويات 5361 نقطة لينهي جلسة نهاية الأسبوع عند أعلى إغلاق أسبوعي منذ عام 2008.

وأعلنت شركة E& عن نمو أرباحها السنوية بنسبة 4% لتصل على 10.75 مليار درهم، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.3% مسجلًا ليغلق بالقرب من أعلى مستوياته في 10 سنوات متأثرًا بدعم من ارتفاع سهمي طلبات وديوا بأكثر من 4% لكل منهما.



وتراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 2% قبل إعلان الشركة عن نتائجها المالية والتي أظهرت نمو أرباحها السنوية بنسبة 16% إلى 13.5 مليار درهم.

ومع محاولة المستثمرين ترقب إعلان نتائج الأعمال وما حققته الشركات من أرباح مع قرب انتهاء مهلة الإفصاح على النتائج المالية.

و يراقب المستثمرون تطورات خطط التعرفات الجمركية الأميركية والتداعيات المحتملة على التجارة العالمية، بعد أن قال ترامب إنه سيفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض رسومًا جمركية على الواردات الأميركية.

المملكة العربية السعودية



وفي المملكه العربيه آلسعوديه بدأ مؤشر البورصة السعودية في تقليص خسائره المبكرة ليغلق مستقرًا في جلسة الخميس ولكنه ظل على انخفاض أسبوعي بنسبة 0.4% ليتكبد أكبر خسارة أسبوعية في نحو شهرين.

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