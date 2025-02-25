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رياضة

بعد تألقه أمام الأهلي، وكيل بنتايج يكشف عن تطور جديد في تفعيل الزمالك عقد شراء اللاعب

محمود بنتايج، فيتو
محمود بنتايج، فيتو

الزمالك، كشف أحمد عرفة وكيل المغربي محمود بنتايج لاعب فريق الزمالك عن موقف اللاعب من الاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء وتفعيل بند الشراء النهائي.

وقال عرفة في تصريحات تليفزيونية: عقد محمود بنتايج قابل للتفاوض ومن الوارد تخفيض مبلغ الشراء النهائي.

 

تقسيط مبلغ شراء بنتايج

وتابع: تقسيط مبلغ الشراء وارد أن يكون متاح، واللاعب سعيد جدا بالقميص الأبيض ويريد استكمال مسيرته مع الفريق هو "لايق" على الزمالك".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل في إستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

فتوح جاهز لمواجهة زد 

وتأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في لقاء زد يوم الخميس المقبل بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وانتظم فتوح في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية خلال مران أمس، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية بجزع في الرباط الخارجي للركبة وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي.

 

شيكابالا ينتظم في التدريبات

وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران أمس الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء زد المقبلة في مسابقة الدوري.

وشارك "شيكابالا" في الفقرات الفنية بمران  الزمالك بشكل طبيعي بعدما خضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وظهر قائد الفريق في الفقرة البدنية بالكامل قبل أن يشارك في التدريبات الفنية استعدادًا للقاء المقبل.

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