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رياضة

أحمد فتوح يعود لقائمة الزمالك أمام زد

أحمد فتوح
أحمد فتوح

تأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في لقاء زد يوم الخميس المقبل بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وانتظم فتوح في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية خلال مران أمس، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية بجزع في الرباط الخارجي للركبة وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي.

وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران أمس الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء زد المقبلة في مسابقة الدوري.

وشارك "شيكابالا" في الفقرات الفنية بمران الزمالك بشكل طبيعي بعدما كان يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وظهر قائد الفريق في الفقرة البدنية بالكامل قبل أن يشارك في التدريبات الفنية استعدادًا للقاء المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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