قرار عاجل من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام الأهلي
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأحد عقب الانتهاء من مباراة الأهلي اليوم في مسابقة الدوري.
ويستأنف الزمالك تدريباته في الثانية ظهر غدًا الاثنين على ملعب النادي استعدادًا لمباراة زد المقبلة في الدوري.
ويلتقي الزمالك نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
تعليق جوزيه بيسيرو على تعادل الزمالك أمام الأهلي
قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه سعيد بأول مباراة ديربي له في مصر مع الأبيض، موضحًا أن الأجواء كانت جيدة وحماسية من الجماهير.
وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قائلًا:" الأهلي بدأ الشوط الأول بشكل أفضل، ولم تكن هناك فرصة حقيقية باستثناء فرصة للأهلي اصطدمت بالعارضة، وبعد ذلك دخل الزمالك المباراة"
وواصل:" في الشوط الثاني بدأ الأهلي بصورة أفضل أيضًا وبعدها استطاع الزمالك أن يشكل خطورة على مرمى المنافس، والتعادل نتيجة عادلة للفريقين".
وقال بيسيرو:" اليوم الزمالك اعتمد على طريقة لعب جديدة لأول مرة يلعب بها، والفريق يحتاج لبعض الوقت من أجل التعود عليها، وهو ما تسبب في عدم قدرة الفريق على التحكم في مجريات اللقاء في أول 20 دقيقة، وبعد ذلك الأداء تحسن وأنهى الزمالك المباراة بشكل أفضل من الأهلي".
وأضاف المدير الفني:" هذه هي المرة الثانية التي نتعادل فيها بعدما نستقبل هدف، ولكن في مباراة بتروجت لم يحتسب لنا ركلة جزاء، وفي مباراة اليوم كانت هناك ركلة جزاء أخرى لم يتم احتسابها، وأتقبل وجود أخطاء من أي شخص ولكن كان يجب على الحكم رؤية اللعبة في تقنية الفيديو".
وتابع بيسيرو:" لست سعيدًا بالتعادل ولكني أهنئ اللاعبين على الأداء، والفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين لديهم القدرة على صناعة الفارق، وسعيد جدًا بجماهير الزمالك ودورهم مع الفريق ومساندتهم لنا باستمرار".
وواصل المدير الفني:" بدأنا أكثر نركز على الشق الدفاعي، واللاعبون في حاجة لاكتساب الثقة، وفي طريقة اللعب الجديدة نستطيع أن نتميز هجوميًا وأحتاج لمزيد من الوقت، ولا أحتاج للاعبين جدد وسعيد بالمجموعة المتواجدة في الفريق وأنتظر عودة اللاعبين المصابين".
وفيما يخص استبدال دونجا قال بيسيرو:" استبدال دونجا ليس له علاقة بمستواه الفني، ولكن تغيير اللاعب بسبب حصوله على بطاقة صفراء في اللقاء".
وأضاف المدير الفني:" معسكر الإسماعيلية فرق كثيرًا معنا لأنني تعرفت على اللاعبين بشكل أكبر على العكس من مباراة بتروجت التي توليت قبلها المهمة بحوالي 48 ساعة، ومعسكر الفريق كان جيدًا وأتمنى وجود وقت كافي لإقامة معسكر أطول لتدريب اللاعبين على أفكاري ".
واختتم بيسيرو تصريحاته قائلًا:" الجفالي ليس حزينًا وهو سعيد بالتواجد في صفوف الزمالك الذي يعد أحد أفضل الفرق الأفريقية، واللاعب يحتاج لبعض الوقت للانسجام مع الفريق وأعلم متى سيدخل في التشكيل".
وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بمباراة القمة في ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.
وكان المغربي أشرف بن شرقي سجل هدف الأهلي الأول بالدقيقة 71 من عمر المباراة ثم سجل مواطنه محمود بنتايك لاعب الزمالك هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 83 ليكون المغاربة كلمة السر في اللقاء.
الأهلي ضد الزمالك
وكاد الأهلي يفتتح التسجيل عن طريق إمام عاشور من تسديدة قوية تصدى لها محمد عواد والعارضة بعدها حاول الزمالك التسجيل عن طريق عرضية من عبد الله السعيد ولكن لم ينجح.
وحصل نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك على كارت أصفر قبل نهاية الشوط الأول بعد تدخل قوي على أحمد رضا لاعب الأهلي.
ومع بداية الشوط الثاني تصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لفرصة هدف محقق من ضربة رأسية لدونجا.
رد عليه حسين الشحات بهجمة خطيرة وكرة عرضية لم يستغلها زميله محمد عبد الله.
تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، رامي ربيعة، أشرف داري، أكرم توفيق
خط الوسط: مروان عطية، احمد رضا، محمد عبد الله
خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، جراديشار
وجاءت غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة كالتالي:
يحيى عطية الله – ياسر إبراهيم – رضا سليم – محمد مجدي أفشة – كريم فؤاد – علي معلول - مصطفى مخلوف – خالد عبد الفتاح – طاهر محمد طاهر – سمير محمد – عمر كمال عبد الواحد.
جاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" -صلاح الدين مصدق.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.
خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وأحمد الجفالي ومصطفى شلبي وناصر منسي وحسام أشرف.
موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 28 نقطة.
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