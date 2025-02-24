الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قسائم شراء بقيمة 750 ألف جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

محافظ البحيرة مع
محافظ البحيرة مع رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالبحيرة

 أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة بالدور البارز الذي يقوم به البنك الزراعي المصرى في دعم جهود التنمية بمحافظة البحيرة، كونها إحدى المحافظات الزراعية الرائدة، بالإضافة إلى الدور البارز في المشاركة المجتمعية والتخفيف عن كاهل المواطنين.

تبرع من البنك بقيمة 750 ألف جنيه في صورة بونات وقسائم

جاء ذلك خلال استقبالها، اليوم بمكتبها بديوان عام المحافظة، الدكتور إبراهيم عيسى، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالبحيرة، حيث قدم تبرعا من البنك بقيمة 750 ألف جنيه في صورة بونات وقسائم شرائية للمواد الغذائية، والرمضانية، بواقع 500 جنيه لكل قسيمة، وذلك لدعم 1500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

استمرار التعاون بين البنك والمحافظة في مختلف المجالات التنموية

وخلال اللقاء، أعربت محافظ البحيرة، عن تقديرها للدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدةً أهمية استمرار التعاون بين البنك والمحافظة في مختلف المجالات التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن مستوى معيشة المواطنين.

دعم المجتمع وخدمة أهالي المحافظة 

كما قدّمت محافظ البحيرة الشكر  سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مثمنةً جهود البنك في دعم المجتمع وخدمة أهالي المحافظة، ومعربةً عن تطلعها إلى مزيد من التعاون لتوسيع دائرة الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة جاكلين عازر البحيرة تبرع البنك الزراعي المصري المصري
ads

الأكثر قراءة

أحد ضحايا منصة FBC: تحويشة عمري ضاعت، وأعرف ناس ماتت بالسكتة القلبية

العشاء الأخير، ضحايا منصة FBC يكشفون كواليس النصب عليهم داخل مصر

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

أيمن الرمادي الضحية الـ 11 في مسلسل رحيل المدربين بالدوري المصري

إضافة مادة بقانون الإجراءات الجنائية تقضي بحق ولي الدم بالصلح في جرائم القتل

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

إسرائيل تكشف شرطها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

منوعات

المزيد

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 24 - 2 - 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التخدير الطبي لإجراء العمليات في نهار رمضان يبطل الصوم؟ الإفتاء تسحم الجدل

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية