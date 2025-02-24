قسائم شراء بقيمة 750 ألف جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة بالدور البارز الذي يقوم به البنك الزراعي المصرى في دعم جهود التنمية بمحافظة البحيرة، كونها إحدى المحافظات الزراعية الرائدة، بالإضافة إلى الدور البارز في المشاركة المجتمعية والتخفيف عن كاهل المواطنين.

تبرع من البنك بقيمة 750 ألف جنيه في صورة بونات وقسائم

جاء ذلك خلال استقبالها، اليوم بمكتبها بديوان عام المحافظة، الدكتور إبراهيم عيسى، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالبحيرة، حيث قدم تبرعا من البنك بقيمة 750 ألف جنيه في صورة بونات وقسائم شرائية للمواد الغذائية، والرمضانية، بواقع 500 جنيه لكل قسيمة، وذلك لدعم 1500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

استمرار التعاون بين البنك والمحافظة في مختلف المجالات التنموية

وخلال اللقاء، أعربت محافظ البحيرة، عن تقديرها للدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدةً أهمية استمرار التعاون بين البنك والمحافظة في مختلف المجالات التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن مستوى معيشة المواطنين.

دعم المجتمع وخدمة أهالي المحافظة

كما قدّمت محافظ البحيرة الشكر سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مثمنةً جهود البنك في دعم المجتمع وخدمة أهالي المحافظة، ومعربةً عن تطلعها إلى مزيد من التعاون لتوسيع دائرة الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

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